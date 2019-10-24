【JOKER小丑】上映3星期票房凌厲　將破《復仇者聯盟3》一項紀錄

上映近三個星期的《JOKER小丑》票房屢創佳績，截至本月22日，全球票房高達7億4512萬美元（約58億1200萬港元），為華納兄弟（Warner Bros.）本年度最高票房的作品。

DC漫畫電影的成績一直及不上Marvel電影，直至《JOKER小丑》出現，終於有一部超越對方的作品，仲隨時超越2018年「片霸」《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）！

《JOKER小丑》票房大收，華納真心笑得出。（電影劇照）

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去年推出的《復仇者聯盟3：無限之戰》，上映期長達140日，全球票房錄得20億4836萬美元（約159億7720萬港元）。不過由於製作費及宣傳費高昂，Marvel Studios實際賺到的利益為5億美元（約39億港元）。

《復仇者聯盟3》全球票房高達20億美元，但由於成本及宣傳貴高，實際利益約為5億美元。（電影劇照）

而上映3星期的《JOKER小丑》，雖然票房數字遠遠及不上《復仇者聯盟3》，但由於成本只需7,000萬美元，加上宣傳費及行政費等，現時電影公司已可淨賺4億6400萬美元（約36億2000萬港元），估計《JOKER小丑》的全球票房達到9億美元的話，純利益便可超越《復仇者聯盟3》。不過由於《JOKER小丑》未能在中國內地上映，換句話說電影已在世界各地上映，且看其後勁是否足夠創更高票房。