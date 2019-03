【我們．異】慈善活動變世紀騙局　導演：宣傳片令我毛骨悚然！

由佐敦比爾(Jordan Peele)執導的《我們·異》(Us),除了再次為影迷帶來毛骨悚然的驚嚇外,還加插了不少歷史元素,當中最為影迷印象深刻的場景之一,必定是發生在1986年的手牽手護美國活動(Hands Across America)。而當年導演佐敦比爾也親歷其景,可是對他來說,這次活動出發點雖好,但卻是少少好心做壞事的感覺。

導演佐敦比爾在《我們·異》中滲入當時非常經典的手牽手護美國活動。(劇照)

時間回到1986年5月25日,當時美國境內舉行一項名為手牽手護美國活動,是一項為貧窮人士及無家可歸者募款的慈善活動,而這項活動由著名音樂節目製作人Ken Kragen發起。據了解,400人的團隊花了9個月時間才成功籌備此活動。有指Ken Kragen希望透過此活動籌得5千萬美元至1億美金的款項。據了解,當時約650萬人響應參與,而參加者只需捐款10至35美元,就可以為慈善出一番力,並從中獲得活動T恤一件。看似這個慈善活動有噱頭兼有明星助陣,理應是一件不錯的是,為何導演佐敦比爾卻認為是一件失敗的活動:「整個廣告很正面、明亮,卻讓我感到毛骨悚然!」據了解,這項打著慈善名義的活動最終籌得約3,400萬美元,然而,在扣除活動行政費用後,據了解只有1,500萬美元能夠用作濟貧。

手牽手護美國活動由Ken Kragen(紅衫)發起,最終一行400人花了9個月的時間舉辦了一場金玉其外,敗絮其中的慈善活動。(網上圖片)

另一詭異的地方是,當時紐約市是官方手牽手護美國活動的起點,可是鄰近的紐英倫地區卻沒有一個州被納入此活動中,於是引發了麻省參議員Ted Kennedy及代表Edward Markey的抗議,最終引發其他地區,包括南部、中西部上游及太平洋西北地區,一齊反抗這活動。美國著名動作演員Tom Selleck及參議員Daniel Inouye還在夏威夷舉辦了另一場名為Hands Across Hawaii的活動,其口號是「夏威夷人也是美國人!」可見,其實活動在舉行初期已經注定失敗。當時National Coalition for the Homeless創辦人Robert Hayes歸咎於活動創辦團隊花了不少人力及物力宣傳活動,他曾向《紐約時報》表示:「他們花了太多錢去籌備活動,卻只籌得太少款項,最終推動了一場沒有內容,但鋪張華麗的娛樂表演。」

《我們·異》導演佐敦比爾只有7歲。(網上圖片)

可是,這場聲勢浩大的籌款活動,最後募得的總金額卻不成正比。對於當時只有7歲的導演仍然記憶猶新,而《我們·異》的年輕Adelaide Wilson接觸此事時,相信也是跟導演年齡相若。或者導演希望透過此活動,讓影迷反思誰是受害者及誰是既得利益者,並諷刺當時美國集體的自我感覺良好及優越意識的假象。

《我們·異》所帶出的深層意義,正是電影毛骨悚然的地方。(劇照)

