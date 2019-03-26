【我們．異】慈善活動變世紀騙局　導演：宣傳片令我毛骨悚然！

由佐敦比爾（Jordan Peele）執導的《我們·異》（Us），除了再次為影迷帶來毛骨悚然的驚嚇外，還加插了不少歷史元素，當中最為影迷印象深刻的場景之一，必定是發生在1986年的手牽手護美國活動（Hands Across America）。而當年導演佐敦比爾也親歷其景，可是對他來說，這次活動出發點雖好，但卻是少少好心做壞事的感覺。

導演佐敦比爾在《我們·異》中滲入當時非常經典的手牽手護美國活動。（劇照）

時間回到1986年5月25日，當時美國境內舉行一項名為手牽手護美國活動，是一項為貧窮人士及無家可歸者募款的慈善活動，而這項活動由著名音樂節目製作人Ken Kragen發起。據了解，400人的團隊花了9個月時間才成功籌備此活動。有指Ken Kragen希望透過此活動籌得5千萬美元至1億美金的款項。據了解，當時約650萬人響應參與，而參加者只需捐款10至35美元，就可以為慈善出一番力，並從中獲得活動T恤一件。看似這個慈善活動有噱頭兼有明星助陣，理應是一件不錯的是，為何導演佐敦比爾卻認為是一件失敗的活動：「整個廣告很正面、明亮，卻讓我感到毛骨悚然！」據了解，這項打著慈善名義的活動最終籌得約3,400萬美元，然而，在扣除活動行政費用後，據了解只有1,500萬美元能夠用作濟貧。

手牽手護美國活動由Ken Kragen（紅衫）發起，最終一行400人花了9個月的時間舉辦了一場金玉其外，敗絮其中的慈善活動。（網上圖片）

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另一詭異的地方是，當時紐約市是官方手牽手護美國活動的起點，可是鄰近的紐英倫地區卻沒有一個州被納入此活動中，於是引發了麻省參議員Ted Kennedy及代表Edward Markey的抗議，最終引發其他地區，包括南部、中西部上游及太平洋西北地區，一齊反抗這活動。美國著名動作演員Tom Selleck及參議員Daniel Inouye還在夏威夷舉辦了另一場名為Hands Across Hawaii的活動，其口號是「夏威夷人也是美國人！」可見，其實活動在舉行初期已經注定失敗。當時National Coalition for the Homeless創辦人Robert Hayes歸咎於活動創辦團隊花了不少人力及物力宣傳活動，他曾向《紐約時報》表示：「他們花了太多錢去籌備活動，卻只籌得太少款項，最終推動了一場沒有內容，但鋪張華麗的娛樂表演。」

《我們·異》導演佐敦比爾只有7歲。（網上圖片）

可是，這場聲勢浩大的籌款活動，最後募得的總金額卻不成正比。對於當時只有7歲的導演仍然記憶猶新，而《我們·異》的年輕Adelaide Wilson接觸此事時，相信也是跟導演年齡相若。或者導演希望透過此活動，讓影迷反思誰是受害者及誰是既得利益者，並諷刺當時美國集體的自我感覺良好及優越意識的假象。

《我們·異》所帶出的深層意義，正是電影毛骨悚然的地方。（劇照）

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