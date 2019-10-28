「小無臉男」萌萌最後Cosplay　與妹妹以扮成花子、俊雄嚇死粉絲

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台灣童星萌萌因於2016年扮演成無臉男，一臉哀怨地參加幼稚園萬聖節變裝派對時搞喊女同學，該影片在網上瘋傳後令她一夜爆紅，及後她每年的萬聖節裝扮亦因此特別受到注目。今年5歲的萌萌果然沒有令粉絲失望，與3歲妹妹咩咩分別扮成花子和《咒怨》中的俊雄，在家中角落擺出陰森哀怨的表情影相，令一眾網民看到起晒雞皮！

萌萌和咩咩每年的萬聖節造型都相當破格。（萌萌&咩咩(小小無臉男)Facebook）

萌萌憑藉扮演無臉男爆紅後，2017年起與咩咩齊齊變裝，每次造型都相當破格，令網民紛紛讚嘆萌萌媽媽的用心。萌萌媽媽在Facebook透露萌萌下年即將升上小學，所以今年是最後一次參加幼稚園萬聖節派對，再加上剛升幼稚園的咩咩第一年參加，所以打算落足力為兩位女兒好好打扮。然而，期待已久嚇同學一場的咩咩卻臨時患了腸病毒，所以只能留在家裏。

點擊回顧萌萌和咩咩的破格萬聖節造型：

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雖然只是留在家裏，不過兩姊妹依然相當敬業地全身塗滿白粉，萌萌穿着紅色和服扮成花子，咩咩再頂着西瓜頭、畫上超粗的黑色眼線化身成俊雄，齊齊在陰暗的家中多個角落擺甫士拍照，甚至躲在升降機裏擺出嚇人表情，認真的程度完全超乎大家想像：「嚇死人了」、「在房間那張真的嚇到我了」、「佩服萌媽的無限創意」、「每年都好期待」。

兩姊妹齊齊在陰暗的家中多個角落擺甫士拍照。（萌萌&咩咩（小小無臉男）Facebook）

嚇死人咩！（萌萌&咩咩(小小無臉男)Facebook）

點擊睇下兩姊妹有幾搏命：

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