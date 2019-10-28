【全民造星II】人氣Youtuber表演遭網民鬧爆　佢哋參賽有冇著數？

《全民造星》成為ViuTV的皇牌選秀節目，成功掀起一股熱潮，故電視台就加碼製作第二季。比起上一季，這次的96名參賽者中，有不少已是在網絡上知名的Youtuber﹑KOL﹑復仇者（上一季也有參賽但落敗的人），或甚是已出道的歌手，對比第一季大多為素人的情況有所不同。而當中有最多粉絲的幾位Youtuber在話題性又或者是名氣上都比其他參賽者更多，對節目來說無疑是好的，但其實對他們本身來說，又是否適合參加這些比賽呢？

五名直入第二輪的參賽者中，有兩名是人氣Youtuber，另外三位是再次參賽的「復仇者」。（資料圖片）

講講今年最有名氣的Youtuber——分別是Boris（黃浚銘）﹑嚴政（Wallace Yim）和Cotton（陳軍政），特別是Boris和Cotton本身在IG已有十多萬粉絲，而他們更憑個人的名氣贏到「eye catching idol選舉」成為兩個「票王」，可直入下一輪比賽。不過名氣隨之而來的可能就是壓力和批評，近日在連登討論區相繼有發文討論關於他們的帖文，當中有關Boris在第一輪的表現的相關討論更惹來近二千個負評，相對具話題性，雖然有人讚他靚仔﹑可愛，不過更多的是批評，例如說︰「依家𡃁妹鐘意呢d（啲）？」和「好嘔心頂唔緊睇左幾秒即click出去」等等，而關於嚴政的討論，早在節目還未播出時已有人開帖指「Youtuber嚴政Wallace Yim當自己係明星？」等，節目出街後，他本人也疑因不滿ViuTV的剪接而在IG發長文說︰「剛剛看了今天全民造星II的播出，我真的很傻眼，原來一個電視台是可以透過剪接，去扭轉整個事實。」

Boris的第一輪表演也被評判批評不好看。（Youtube影片截圖）

經過第二輪比賽後，現時只有Cotton獲導師選入其隊伍，而嚴政和Boris就落入復活區等待候補位置。

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Youtuber參賽似乎會有不少話題，當然，好的一方面是因為他們有名氣，所以已經有一定的粉絲基礎，所以輕易有一定人數去支持他們，不像其他素人參賽者一樣由零開始，高人氣在選秀比賽當然也有一定的作用，例如上一季的姜濤和陳卓賢（Ian）就因有著超多粉絲而在決賽觀眾投票的部份得到很多票數，又例如Boris和Cotton能直入第二輪比賽等。

網民討論關於Boris的表演。（連登討論區截圖）

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不過始終網上世界的觀眾跟電視機前的觀眾不同，而拍片剪片又跟要做一個表演不同，所以其實在表演界來說，他們也可以說是由零開始，最明顯的例子就是平時拍片可以NG重拍或剪掉，都是由你自己控制，但如果要做表演者，除了機會只有一次外，製作組怎樣剪也無法由你控制，可以做的就只是做好表演。而要怎樣摸索節目觀眾想看的，和怎樣學去做一個藝人或明星，對於所有Youtuber來說也是需要時間去重新適應的，當中他們可能又會承受著比普通人更大的壓力。總括而言，雖然Youtuber參加比賽有一定優勢，不過其實對他們來說，也是弊多於利的，相反，如果他們是素人，憑本身的才華隨時可能贏到比賽。

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