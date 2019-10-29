【金宵大廈】李施嬅預告陳山聰將來一定係視帝　竟然關王浩信事？

《金宵大廈》雖然已經播放完畢，但TVB欠一眾演員一個慶功慶，而今天（29日）演員們終於能夾到時間吃這個慶功宴。

劇中男女主角陳山聰與李施嬅在台上得知會開拍《金宵大廈2》和收視衝破30點，令到二人和在場所有演員非常鼓勵。因此山聰在台上說：「呢一部劇係我第一次做男主角，雖然未必做到最好，但絕對我好鍾意嘅一部劇集。」

山聰笑言準備穿著施嬅劇中穿過的裙跳舞慶祝，不過並不會在今天找數，因為太多高層在場。（許朝暉攝）

二人今天在接受《香港01》訪問時候說：「今日實在太多好消息，見到香港觀眾或者世界各地嘅華人觀眾都好，我哋《金宵大廈》熱潮仲未減退。」施嬅強調剛從北京回來，意想不到的是連北京也會有人觀看：「其實呢套劇唔可以內地播，都真係一件好奇幻嘅事。不過佢哋有佢哋方法，同埋內地有好多影評人有寫我哋呢套劇嘅點評，真係好開心。」

第二部二人希望編審能寫出更好的故事。（許朝暉攝）

另外一點宣布開拍《金宵大廈2》，當然故事內容，人物連接全部也是尚未確定，但已經會讓大家興奮，山聰說：「資源一定好，故事希望更加正，演員會有更多發揮。」不過施嬅已經離開TVB，和TVB已經沒有合約在身，很可能第二部會沒有她的出現，山聰坦言：「其實我都講咗，冇施嬅拍我唔會拍㗎啦。」施嬅笑言不是一個人決左，要多方配合，不過當然希望能拍攝第二部。

如果沒有二人的《金宵大廈》，大家會否繼續追看？（許朝暉攝）

TVB頒獎禮很快便舉行，《金宵大廈》這套劇集令觀眾會覺得應該應有奪下不少獎項，也希望會有一個好成績，二人當然渴望，施嬅表示山聰一定會做視帝：「其實我有講過王浩信第一次同我拍《樓奴》，佢依家就視帝。所以你依家同我拍，將來都一定係視帝。你都會係今年大熱。」