【解決師．劇透】張頴康被踢爆所做壞事　原來仲另有打算……

TVB劇集《解決師》上回講到講到獨狼（姚宏遠飾）無故被警方拘捕，高俊（丁子朗飾）致電O Sir（王浩信飾）幫忙，O Sir、Jovy（唐詩詠飾）着獨狼回想當日被捕經過，發現與太子（李天翔飾）手下有關。Jovy希望藉着手握的犯罪證據一舉捉拿太子，最終事敗；頌如（陳敏之飾）從Jovy口中得悉事敗真相後，大感痛心。Jovy、太子及奕鋒（彭皓鋒飾）積極爭奪永王國際貨櫃碼頭股權，兄妹同場各不相讓；另一邊廂，奕鋒亦與O Sir碰面，互相挑釁。Man Sir（張頴康飾）立功獲太子讚賞，萌起要取代Madam Ma（張文慈飾）之心，託Ace（馮盈盈飾）調查Madam Ma秘密單位所在。

Tracy（楊柳青飾）埋伏在頌如身邊，暗中幫太子辦事。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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下集（第22集）講到Ace驚悉Man Sir殺害立群（陳榮峻飾）及成為內鬼，Man Sir訴說苦衷，Ace決定相信他。頌如誠邀猜萬夫人（麥玲玲飾）揭發太子從商內幕，累他失去爭奪碼頭股權的優勢。太子不忿，用計威脅永王國際主席公子Benson出售股權。怎料O Sir早有後着，成功令太子與奕鋒失去碼頭股權的競爭。Jovy看到太子為報父仇不惜聽命奕鋒，大感難受。Madam Ma欲將毒品交易黑材料嫁禍予滔天，Man Sir另有打算。此時，Madam Ma被ICAC帶走調查。