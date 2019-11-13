【牛下女高音．劇透】黃心穎回加拿大　張振朗如何是好？

TVB劇集《牛下女高音》上回講到校長（鍾景輝飾）自覺已完成大部份心願，是時候結束悠長假期回加國，此決定令感情剛萌芽的Nam（張振朗飾）和雪兒（黃心穎飾）再無藉口朝夕相對，不知如何是好。眾人積極為校長準備一個盛大的歡送會，校長則利用餘下假期與各友好逐一告別。遊子（加鄭敬基飾）終與牽腸掛肚的前妻聚首一談，卻引發出更大的矛盾。同時，黑仔（曾偉權飾）遇上感情煩惱，只懂逃避，使Anita（車婉婉飾）氣結並心灰意冷。大爆（吳岱融飾）和靜怡（龔慈恩飾）聽過不同意見後，為健康着想，靜怡決定動手術。一時間合唱團眾人都被生離死別圍繞着……

Nam和雪兒再無藉口朝夕相對。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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下回（第28集）講到大伙兒為校長歡送會密鑼緊鼓準備，誰知塵封已久的謎團竟被呂老師（羅冠蘭飾）無意中揭開！呂老師急不及待把女高音的身份告知校長，令校長無憾地離開香港。隨着校長的離開，雪兒亦打算回加國散心，Nam頓感失落，彷彿好夢終要醒。臨近手術之日，靜怡的好友們方知她的狀況，本已堅定的意志因好友的追問而動搖，最終在手術當日落荒而逃……當他們冷靜下來，方想起不動手術也許引起難以預計的後果，最終兩口子決定如何難熬也攜手同心面對。