【牛下女高音】黃心穎發文不捨白雪兒　頻頻活躍IG為復出作準備？

藝人黃心穎自今年4月爆出「安心事件」後就一直潛水，直到近月其有份主演的劇集《牛下女高音》的播出，她才回歸社交網站Instagram，寫下對該劇能夠不用重拍順利播出的感受。而相隔幾日之後，黃心穎又在IG連發兩則貼文，頻頻活躍IG的舉動不禁令人覺得她疑是在鋪路等待復出。

因為「安心事件」黃心穎避走國外。（Instagram/@jacquelinebwong）

劇集近來在播到結局篇時，白校長（鍾景輝飾）在睡夢中去世，飾演其孫女白雪兒的黃心穎就非常不捨。正因為如此她就上截了一張與鍾景輝的電視截圖，深深地抱著對方，臉露依依不捨之情，當中剛巧電視字幕出現了「捨不得」三字，可以話甚是貼題。而這個舉動亦足以證明身在國外的她，其實都有追看《牛下女高音》的播出進度。

黃心穎非常不捨鍾景輝。（Instagram/@jacquelinebwong）

另外，劇集於15日就播出大結局，有份主演的何雁詩就率先在IG為劇集宣傳，上貼了一張與黃心穎﹑張振朗的合照並寫道：「最後，最後。今晚8:30。」並Tag了他們二人的IG，不過相信黃心穎封鎖了有關功能，皆因為在她的IG中完全沒有顯示該照片，反而在張振朗的IG中就見到。相隔不久黃心穎亦對劇集顯得非常不捨，上貼了兩張《牛下女高音》的劇照說道：「Thank you 阿Nam。Thank you 《牛下女高音》的團隊。再見啦白雪兒。」頻頻公開自己的最新動態，不禁令人覺得是正在試外界的水溫，疑為回歸娛樂圈做好準備。

黃心穎對劇集顯得不捨。（Instagram/@jacquelinebwong）