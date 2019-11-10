黃心穎潛水7個月終「蒲頭」　IG分享最新近照宣布正式回歸？

黃心穎自今年4月爆出「安心事件」後，潛水七個多月後，今日（10日）終於現身並回歸Instagram，發文為有份主演的新劇《牛下女高音》說抱歉，亦隨即分享最新近照。

黃心穎自今年4月爆出「安心事件」後，潛水七個多月，演藝活動凍過水。（Instagram/@jacquelinebwong）

黃心穎潛水多月。（Instagram/@jacquelinebwong）

黃心穎在Instagram出post發表對《牛下女高音》作為台慶劇的感受：「《牛下女高音》經歷了被抽起、傳言要重拍、之後決定唔重拍、到最後成為了台慶劇，我實在有太多感受… 除了好開心最後能夠原裝版本播出，我心裏一直最大的感覺係『我好驚』。我好驚因為我而影響到《牛》劇的成績、我好驚會白費了大家的心血… 只餘最後五集，我衷心多謝促使《牛》劇有機會播出的每一位，也要多謝收看的您們，更要多謝劇中對手和同事們的體諒。願大家一切安好。」

黃心穎潛水七個月終「蒲頭」。（Instagram/@jacquelinebwong）

另外，心穎今次的回歸除了出新post外，亦隨即換上一張眺望大海的新頭像，事隔7個月終於分享近照，正式露面與大家見面！

黃心穎換上新profile pic！（Instagram/@jacquelinebwong）

黃心穎的舊profile pic（Instagram/@jacquelinebwong）

黃心穎有份主演《牛下女高音》。(吳岱融微博圖片)

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