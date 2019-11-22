【謝謝你醫生】楊冪新劇角色似《Doctor-X》　駕電單車造型曝光　

內地女星楊冪，近日擔正的新劇《謝謝你醫生》開鏡，她演出海外歸國，手術技巧出神入化的外科醫生，冷酷的外表下，有著熾熱的心，在拯救病患的過程中，帶出了一個個感人的故事，而故事人物設定，更仿如日劇《女醫神Doctor X》，日本女星米倉涼子憑該劇爆紅，楊冪也是演出女醫神，相信成績不會太差。

楊冪近年劇集收視下滑，未知新劇能否洗刷污名。（楊冪微博圖片）

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楊冪自從《三生三世十里桃花》之後，由她擔正的時裝劇，收視往往不似預期，其實全因劇本欠佳，而新劇《謝謝你醫生》由小說《ICU48小時》改編而成，楊冪飾演海外歸國外表冷艷的外科醫生，她不但醫術高超，而且在做手術時仿如精密機器，由於失去未婚夫後來到桐山醫院急診科，面對一個個各有故事的病患，她逐漸打開心靡。故事人物設定如日劇《女醫神Doctor X》中，米倉涼子飾演的外科醫生大門未知子，不過Doctor X就無感情線，而楊冪的版本，加入了另一位醫生白術，由《微微一笑很傾城》的白宇演出，跟楊冪由互鬥變成互相欣賞，最終變成一齣醫療愛情劇。

米倉涼子主演的日劇《女醫神Doctor X》。（網上圖片）

楊冪的醫生角色，外貌冷艷，還會駕電單車。（網上圖片）