【多功能老婆】許紹雄原來拍過三級片　演人夫太厲害要搵途徑發洩

無綫熱播的劇集《多功能老婆》，由楊千嬅、黃浩然主演，而許紹雄飾演千嬅父親，這個《新紮師妹》鐵三角組合，喚起了觀眾的集體回憶。其實許紹雄是圈中的綠葉王，在多齣影視作品中演出，更因他而誕生多個經典角色，包括有方鍾sir、《暗戰》黃啟發、《使徒行者》歡喜哥，最估不到是他曾經拍攝過三級片，下文為大家帶來他的驚喜之作。

許紹雄在《多功能老婆》飾演楊千嬅父親藍浪。（劇照）

許紹雄歷年經典角色：

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許紹雄在新劇《多功能老婆》中，飾演藍浪，亦即是劇中楊千嬅的父親，再加上黃浩然飾演的劍雄，明顯是重溫《新紮師妹》的搞笑組合，許紹雄的方鍾sir，至今仍是港人的集體回憶，甚至有人尋根問底，找出「sir」字的中文寫法。許紹雄入行47年，可忠可奸，嚴肅、搞笑、小男人的角色也能入型入格，最為人熟悉是1999年電影《暗戰》，劉青雲上司重案組總督察黃啟發，而電視劇集近年一定要數到《使徒行者》的歡喜哥，霸氣縱橫的氣度，許紹雄演來入木三分，全靠他令角色成為經典。

許紹雄曾演出三級片，大家有否興趣呢？（影片截圖）

扮嫖客一樣入型入格。（影片截圖）

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許紹雄演出三級電影逐格睇：

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最讓人意想不到，是許紹雄曾經拍攝三級片，而且有一場床戲，電影女主角是性感尤物顏仟汶，她由1992年《現代應召女郎》開始，拍過多部三級電影，包括《赤裸紅唇》、《獸性新人類》等，而跟許紹雄合作的是《發電俏嬌娃》，片中許紹雄飾演嫖客，因為性能力太厲害，太太應付不來，鼓勵她找顏仟汶發揮自己能力，至於顏仟汶同樣有特殊能力，當興奮時會全身發出電流，跟她歡好的人隨時會被她電傷，二人發生關係後，許紹雄最終雄風不再，亦順利返回太太身邊，許紹雄在片中屬於客串性質，大家當笑片欣賞亦未嘗不可。