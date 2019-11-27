【嗨唱轉起來】羅志祥遺傳媽媽演藝細胞　母子檔上內地綜藝賺人仔

內地綜藝歌唱節目《嗨唱轉起來》，由羅志祥、Ella(陳嘉樺)及謝娜主持，由各界唱得之人進行PK賽，而參賽者有現役歌手、演員甚至是素人，夠膽上去表演就有機會一鳴驚人，而最新一集有一位婆婆級歌手，卻博得全場掌聲，連羅志祥全程都要傍實她，皆因她正是羅志祥媽媽林香蘭，二人在台上憶述羅媽媽年輕往事，笑中有淚。

羅志祥回憶往事，指羅媽媽有些時候不許他喊媽媽。（Youtube影片截圖）

羅志祥到內地拍攝綜藝節目，大賺人仔，想不到在綜藝節目《嗨唱轉起來》，竟然連羅媽媽都出動，母子檔一起掘金。羅媽媽雖然年紀不輕，有著一頭銀髮，但她甫登場已炒熱全場氣氛，在台上四圍走，又送飛吻給現場觀眾，她歌聲動聽，而且完全無怯場，又跟兒子羅志祥互動，綜藝感十足，甚至連另一位主持謝娜都要讓路，羅志祥的演藝細胞，明顯遺傳自父母。

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羅媽媽跟兒子一樣，也愛整古做怪。（羅志祥IG圖片）

在節目中，羅媽媽除了大開金口外，母子二人又談論往事，羅志祥表示原來他父母年輕時是從事康樂隊，即是每有喜慶、生日等宴會，父母都會去表演，父親是MC及鼓手，而母親則負責唱歌，當出騷時羅媽媽也不准羅志祥喊她媽媽，因為有偶像包袱，怕粉絲不喜歡，而羅媽媽說往日一方面叫兒子不要走得太近，但又不斷望向兒子，怕他會出意外，二人回憶起昔日種種甘苦歲月，在節目中是當笑話說，細味起來卻是笑中有淚，之後羅媽媽再獻唱一曲，而羅志祥在旁伴舞，場面溫馨感人。