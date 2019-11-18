《Running Man》全昭旻遇GOT7珍榮勁怕醜　大出洋相留「黑歷史」

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昨日（17/11）播出的韓國SBS長壽綜藝節目《Running Man》邀請男團GOT7成員珍榮，還有徐恩秀、許卿煥和崔莉擔任嘉賓，與主持劉在錫、宋智孝、金鍾國（又譯：金鐘國）、Haha、李光洙、梁世燦、全昭旻和池錫辰一同完成任務。全昭旻過往多次表明是珍榮粉絲，今次終於能與偶像見面，全昭旻卻在偶像面前大出洋相！

《Running Man》邀請男團GOT7成員珍榮擔任嘉賓。（《Running Man》畫面）

全昭旻過往多次表明是珍榮粉絲。（《Running Man》畫面）

全昭旻看見珍榮，立刻害羞得躲在宋智孝身後。（《Running Man》畫面）

GOT7珍榮、徐恩秀、許卿煥和崔莉在《Running Man》後半段登場。當珍榮出場時，全昭旻表現害羞，立刻躲在宋智孝身後，而且語無倫次，引發主持和觀眾爆笑。之後的舞蹈對決中，自稱在社區中心習舞兩個月的全昭旻在眾人面前表演傳統韓國舞蹈，卻被眼利的劉在錫、李光洙和梁世燦發現全昭旻腋下流汗，當場中斷全昭旻的表演。雖然獲「心上人」珍榮多番安慰，不過仍難掩全昭旻的羞恥之心。有不少《Running Man》粉絲笑言，今集絕對是全昭旻的黑歷史。

李光洙和梁世燦發現全昭旻腋下流汗，當場中斷全昭旻的表演。（《Running Man》畫面）

雖然獲「心上人」珍榮多番安慰，不過仍難掩全昭旻的羞恥之心。（《Running Man》畫面）

逐格睇全昭旻黑歷史

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