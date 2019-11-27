【全民造星II】B組內鬥唔公平？　學員George︰唔會懷疑係咪專登

ViuTV大型選秀節目《全民造星II》比賽進行得如火如荼，30強終於在周一（25日）播出的一集誕生，節目播出後充滿爭議聲，當中以B組MIRROR成員全數入圍遭網民噓爆，皆因B組要一次過從20人淘汰一半，只餘10人，當中MIRROR的成員已佔4個位，難怪令人覺得好像霸佔了比賽的位置和機會。

在上一輪，MIRROR成員在B組能全數留下，引起網民不滿。（資料圖片）

上回合講到B1﹑B2和B3組都跌入復活區要進行拉票表演，最後B1和B2是最低分的兩組，令B Team要foul走10人，Miss Chan Chan（陳潔靈）在衡量過各個因素後定下B組的最強十人，而令人驚訝的，是MIRROR的4名成員——Edan（呂爵安）﹑Jer（柳應廷）﹑Anson Lo（盧瀚霆）和Ian（陳卓賢）都成功晉級，令網上噓聲四起，有人留言︰「愈睇愈火滾，個節目叫全民再造星啦，全部選晒MIRROR未（咪）得，都唔知做乜，下屆又搵番佢地（哋）未得，其他參賽者都係陪讀。」和「制（製）作組到呢刻唔覺得係問題，咁先至係問題。」等等，喪插節目安排。

網民留言對賽果不滿。（Facebook截圖@ViuTV）

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無疑節目的確會為MIRROR成員帶來幾多曝光機會，可是有時第二季的參賽者就會被他們搶去風頭，更會被舞台經驗較豐富的MIRROR成員搶去晉級位置，B組成員MC（張天賦）回應《香港01》記者時表示︰「其實我認為大家都有目共睹Anson Lo﹑Edan﹑Ian同埋Jer，佢哋的而且確有佢哋嘅實力，而且佢哋作為領軍人馬嘅話，B組係需要咁嘅人。」他又解釋到時如果MIRROR有人入十強，到時將會退出比賽，獲頒專業大獎，「而且喺十強入專業大獎嘅比賽嗰輪，係需要咁多組去分5輪嘅比賽，每一輪嘅比賽係需要贏咗，先可以爭取嗰兩個席位，咁所以Miss Chan Chan嘅戰略係佢希望可以有MIRROR嘅成員帶領住B組攞到更多嘅席位之後，B組就可以有更多嘅人入到去，到MIRROR走嘅時候呢，即使入唔到去十強嘅人都好，都可以靠呢一個位爭取返入去。」原來導師有這樣的想法。

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B組導師Miss Chan Chan在決定人選時也有一番掙扎。（電視截圖）

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+ 6 + 5 + 4

另一個問題，是關於3輪的小組賽，非常巧合地A﹑B﹑C組要各走10人，令網民質疑因為公平性，是否有點故意去製造這個局面，對上的這個回合，更出現B3對B4的內鬥局面，而是之前沒有出現過的，難免會令人聯想想平衡各組的人數而這樣做，有網民說︰「要兩隊B組對决都唔公平既（嘅）」和「根本就想balance三組入30強既（嘅）人數」等。

MC說內鬥的一回合，好的一方面其實也可以確保B組有一隊可以勝出。（資料圖片）

B組另一名成員George（歐鎮灝）回應說︰「我又唔會話刻意嘅，因為其實我哋每一輪真係抽籤咁嘅形式去對決嘅，咁真係唔好彩第三輪抽嘅時候竟然抽同組，即係我哋又唔會懷疑話係咪專登想foul 10個，咁我哋都係keep住all in嘅心態去做好每一round！」MC說︰「當然我覺得其實B組係suppose應該要排晒同咁多組打，最後真係唔可以平均分到組，先至內鬥嘅，我覺得係應該咁嘅，但係佢又真係一開始冇講到明，隨機抽係一定係B組打其他隊㗎喎，咁所以你冇得喺呢個位咁拗囉。」而復活賽也是每組都有這樣的機會，所以他覺得現在的處理沒有不公平。

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