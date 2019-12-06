【多圖】整形醫院將女星作生招牌　有位晶女郎回應愈描愈黑　

王晶曾一手捧紅過不少女星，早年的有邱淑貞、朱茵，近年有胡然、童菲、徐冬冬，而最新一位晶女郎，是年僅24歲的內地女星雲千千，二人還傳出過緋聞，晶哥揀中的女星，顏值身材自然滿分，但近日雲千千指有兩間整容醫院將她當作生招牌，而她澄清從未成為代言人，不過未有解釋有否後天加工，回應確實耐人尋味。

雲千千外貌清純甜美，備受王晶力捧。（雲千千微博圖片）

雲千千指有整形醫院用她做生招牌，但她並無做代言人。（雲千千微博圖片）

雲千千是95後出生，中央戲劇學院畢業的校花，於2016年出道，拍過兩齣內地電影，外貌清純，帶有鄰家女孩的味道，至2018年被王晶揀中力捧，拍攝王晶監製的電影《大師兄》，戲中飾演學校校花，能跟甄子丹、陳喬恩等大牌明星同場演出，作為新人無疑是機會難逢，之後王晶監製的《唐伯虎點秋香2019》及《新河東獅吼》，雲千千也有份演出，成為新一代「晶女郎」，二人甚至傳出緋聞，更指曾到酒店密會，但王晶已否認傳聞。

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整形醫院廣告，令人誤會雲千千下巴曾經後天加工。（雲千千微博圖片）

雲千千澄清後，卻令人有無限聯想。（雲千千微博圖片）

在電影中雲千千暫時以飾演配角居多，但在電視劇《情陷夜聊齋之畫皮》，雲千千已直接當上女主角，有指角色是王晶為她度身訂造。不過有網民指雲千千的樣貌，跟以前有點改變，近日有兩間整形醫院，均以雲千千作為生招牌，其中一間指她曾經整下巴，另一間則指她隆胸，雲千千表示兩間醫院均是盜用她的相片，而她亦未有為對方擔任代言人，更警告對方要立即下架，最奇怪是雲千千未有解釋樣貌身材有否後天加工，令人引起更多的聯想，看來雲千千要就事件再次作出澄清。

歷代晶女郎全部靚到Dum一聲：

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雲千千是新一代晶女郎。（雲千千微博圖片）

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