【多圖】台女星小甜甜減肥過度　皮肉出現恐怖後遺症

台灣女星小甜甜(張可昀)，曾經是重達80kg以上的肥妹，雖然她一向走諧星路線，但問心哪一個少女不愛美，而小甜甜也不例外，決心轉型走上減肥之路，更成功搣甩35kg(約77磅)，但原來突然由肥變瘦，不但上圍縮水，更出現了恐怖後遺症，可是小甜甜認為這是「瘦到某種程度才會有的戰績」，令她感到自豪。

小甜甜成功減肥後，最愛展示修長美腿。（小甜甜IG圖片）

綜藝節目常客小甜甜，肥嘟嘟的樣子一直深入民心，但自從她堅決減肥後，隨即多了一個減肥達人的稱號，外形上由圓盤面變成V煞面，大腿肥肉亦再不復見，短裙下出現了鉛筆腿，唯一美中不足是上圍也隨之縮水，下降了一個Cup數，但能夠減掉了77磅，確是令很多肥胖人士大感鼓舞。但有網民發現小甜甜除了減肥成功初期，穿過比堅尼泳裝外，之後即穿上密實襯衣，原來是隱藏了減肥後的秘密。

小甜甜最初成功減磅，即急不及待比堅尼上陣。（小甜甜IG圖片）

小甜甜減肥後遺症：

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台女星小甜甜發文分享減肥心得 網民發現字裡行間疑暗諷謝忻

小甜甜近日跟男星派翠克拍了一段熱舞片，雖然動作靈活，但卻嚇親不少網民，原來小甜甜跳到一個側頭動作時，見到一層鬆鬆的皮膚，疊起了一大片，被網民指她「瘦到肉鬆了」。小甜甜極速瘦身出現後遺症，但她卻不以為意，更自豪說「瘦到某種程度才會有的戰績」，她還表示仍有努力空間，會繼續減肥下去，究竟這個美麗的代價是否值得，卻是見仁見智。

小甜甜曾經走肥嘟嘟的諧星路線，成為綜藝節目常客。（小甜甜IG圖片）

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