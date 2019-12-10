胡歌被公安局點名批評　最後竟出現皆大歡喜結局？

內地男神胡歌，形象正面，甚受影迷歡迎，但這位萬人迷近日卻受到上海公安局點名批評，更神奇是胡歌不但接受批評，更留言多謝警察叔叔，原來公安局藉胡歌新片宣傳交通安全，卻變相為電影曲線宣傳，事件更成為網上熱搜，達到雙贏局面。

胡歌形象正氣，但近日竟受到公安局點名批評？（視覺中國）

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胡歌雖然入行多年，在電視劇不時擔任男主角，但原來他在電影方面，卻從未擔任主演，終於在新作《南方車站的聚會》當上電影男一，而同片的演員亦星光熠熠，包括有桂綸鎂、萬茜、曾美慧孜等，片中胡歌一改男神形象，飾演一名逃犯周澤農，邂逅了桂綸鎂飾演的妓女劉愛愛，二人同是天涯淪落人，展開了一段尋找自我救贖的故事。

胡歌在新片《南方車站的聚會》，飾演一名逃犯。（劇照）

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最讓人意想不到的是胡歌竟然牽連到上海公安局，事緣胡歌在戲中會駕駛電單車，而他亦為電影拍了一段駕駛小型電單車的宣傳片，雖然內容搞笑，但拍攝時沒有戴上頭盔，而上海公安局將片段剪輯，並在微博配文「警方提醒：就算要趕《南方車站的聚會》，駕駛摩托車也一定要戴頭盔啊。」胡歌之後轉發了微博，並回應「接受批評」，更留言為新片宣傳「警察叔叔，南方車站有大批不戴頭盔的摩托騎手，您快買票去電影院教育他們吧」。胡歌新片被公安局用作教導市民交通安全意識，公安局又幫忙為電影宣傳，確是在內地才有機會發生。

片中除了胡歌，還有桂綸鎂。（劇照）

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