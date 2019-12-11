【多圖】李小鵬女兒奧莉愈大愈靚　花式溜冰美妙動作被封冰公主

奧運體操金牌得主，現已退役的內地運動員李小鵬，近年轉向演藝界發展，一家人也有拍攝內地綜藝節目，李小鵬曾跟女兒李馨琪(奧莉)，一起上《爸爸回來了》，又跟太太李安琪拍攝《甜蜜的行李》，而奧莉眨眼間已經7歲，樣子相當可愛，而且遺傳了父親的運動細胞，但卻是向花式溜冰發展，近日一段奧莉溜冰的短片在網上流傳，奧莉的溜冰姿勢曼妙優雅，加上小小年紀已是美人胚子，假以時日，定能成為新一代溜冰公主。

李小鵬跟太太李安琪及女兒奧莉，也是內地綜藝節目常客。（李安琪IG圖片）

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李小鵬在2015年曾帶同年僅3歲的女兒奧莉，拍攝內地親子真人騷《爸爸回來了》，當年奧莉眼仔碌碌，加上天真無邪的笑容，瞬間俘虜了不少觀眾。李小鵬曾經贏得16項世界冠軍，在2008年的北京奧運會獲得雙槓及男子團體獲得金牌，李小鵬雖然已經退役，身形仍保持得十分健碩，而他的女兒奧莉，不但遺傳了父親的運動細胞，外公李小平也是前體操世界冠軍，家族強大基因令奧莉在運動上亦甚為出色。

李小鵬退役後，向演藝界發展。（李安琪IG圖片）

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奧莉的媽媽李安琪在美國出世，因李小鵬受傷在美國休養而邂逅，二人婚後育有一子一女，奧莉天生明星臉，又擁有優良運動基因，先天條件讓她可以當運動明星，但奧莉未有繼承外公及父親的衣缽，反而向花式溜冰方向發展，近日奧莉在冰場溜冰的短片在網上瘋傳，現年7歲的奧莉，愈大愈靚，還有水汪汪大眼睛，身材修長，見她溜冰的動作相當純熟，姿勢優雅，可說是冰界小公主，甚至繼續在娛樂圈發展，也是前途無限。

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