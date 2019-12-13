謝和弦同新歡拖手示威　FB反爆孕妻：差點逼我跳樓

台灣歌手謝和弦在12月5日晚上被老婆Keanna檢舉吸毒而被捕，其後以3萬元（台幣）保釋。有網友發現謝和弦在被捕前夕，與直播主網紅莉婭（陳莉涵）於北投溫泉飯店過夜，更上載唱歌影片，並發文表示：「比起開小巨蛋演唱會，我比較喜翻（歡）開個房間。」其後他接受台灣媒體訪問時，更透露準備與懷孕的Keanna離婚，拋棄糟糠之妻的行為，令人側目和憤怒。

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數日前謝和弦被老婆Keanna舉報吸食大麻，及後變成雙方鬧至離婚、出現「第三者」等新聞。（IG@keanna_taiyh）

新聞越炒越熱之際，謝和弦近日的行為更猶如火上加油。日前（12/12）晚上，他在Facebook貼出與「第三者」直播主莉婭（Liya）的牽手照，影片中還看到Liya玩着由謝和弦送給她的iPhone，並寫着：「我老婆搶人家的手機霸佔不還，於是我直接買一支新手機賠給莉婭。」還說「兄弟一點都不恐怖，女人才恐怖」。



謝和弦出軌來龍去脈傳送門：謝和弦直認出軌網紅主播 誓與孕妻離婚：她想用小孩綁住我

婚都未離就做到咁明顯。（謝和弦Facebook）

不少網民都「睇唔過眼」，留言指責，有人反問：「女人很恐怖你還跟莉婭在一起？」他卻留言回覆：「她（莉婭）是女孩，妳是怪胎。」再有人問他變心的原因，他則只說：「道不同不相為謀。」也有網民留言：「你霸佔浪費了你老婆多少日子，你有還？」他則狠心的說：「她才浪費我做音樂的時間。」亦有網民表示Keanna因為愛才會舉報他吸食大麻，但是謝和弦就反指：「她差點逼我跳樓」、「每次吵架都用報警威脅我」！