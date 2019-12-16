【多圖】張嘉倪緊身螢光襯衣現身機場　遇粉絲即送上窩心小禮物

內地劇《延禧攻略》去年熱爆全城，但劇中最高顏值的女星，卻並非女主角吳謹言，而是有「最美妃子」之稱的張嘉倪，更讓人意想不到是她竟已是兩子之母，近日她在機場遇到粉絲，隨即在手袋內搜尋了一番，跟著送了一份小小的禮物給粉絲，窩心舉動獲得全城激讚，究竟她送了什麼禮物呢？下文自有分曉。

張嘉倪顏值爆燈，看不出是兩子之母。（張嘉倪微博圖片）

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張嘉倪近日上載了自己乘搭飛機的相片，穿上螢光綠緊身襯衣的她，將纖瘦身材表露無遺，陪她坐飛機的還有一隻巨型的兔子公仔，她又擺出V字手勢自拍，神態充滿少女味道，而她白滑的肌膚及零皺紋，完全看不出她已是兩子之母，本來只是女星自拍的平常事，但原來故事還有其他部分，讓張嘉倪成為網上熱搜。

張嘉倪在機場遇見粉絲，即在手袋搜尋小禮物。（綜藝插班生微博圖片）

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藝人在機場出沒，不是上機就是落機，大多是行色匆匆，加上臉容較為疲倦，很多藝人也不喜歡此時被人拍照，但當天在機場現身，巧遇粉絲的張嘉倪，卻是企定定大方任影，而為了答謝粉絲支持，她即時搜尋名牌手袋，之後突然取出了一粒朱古力，估計是她自己喜愛的零食，其後甜笑著將朱古力送給粉絲，收到禮物的粉絲即時甜到入心，更大機會是捨不得吃，張嘉倪這個窩心舉動，獲得全城力讚，百分百是人靚心善的大美人。

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