許芷熒懷孕八個月肥肚不肥人：醫生話我重咗18磅！

現年31歲的2011年香港小姐季軍許芷熒（Whitney，原名：許亦妮），九月初與拍拖兩年的圈外男友Alexander Fung結婚後一個月宣布有喜榮升準媽媽，上月更公開B女的名字為「馮寶寶」。不經不覺馮寶寶已經差不多八個月大，Whitney在Instagram公開自己進行產檢的最新照片，臉上充滿喜悅。

Whitney透露最近肚皮突然大得相當快。（Instagram：@whitney.hui）

Whitney透露最近肚皮突然大得相當快：「好多人都話我個肚唔似好大，但係其實瞓喺度都唔細個㗎，尤其是就嚟8個月，個肚真係突然大得好快。」雖然她依然手腳纖幼，不過其實已經重了18磅：「今日去做產檢, 醫生話馮寶寶3.74磅 ，而我就重咗18磅。一照3D超聲波， 馮寶寶即刻皺眉頭，扁嘴扭計樣， 好似知道有人講緊佢咁，好搞笑！」

Whitney在Instagram公開自己進行產檢的最新照片。（Instagram：@whitney.hui）

Whitney笑言BB好像在扁嘴扭計。（Instagram：@whitney.hui）

她亦透露這批照片出自老公Alexander之手，大讚對方影得好：「老公影相技術真係越嚟越好 ！我有信心入產房，他幫我影嘅相應該見得人！」

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