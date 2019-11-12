許芷熒舉行Baby Shower　蔡思貝陳曉華見証宣布「馮寶寶」性別

許芷熒已經懷孕6個月。（IG：@whitney.hui）

呢日舉行baby shower宣布BB性別。（IG：@whitney.hui）

Whitney許芷熒9月初同拍拖2年嘅圈外男友Alexander Fung結婚，一個月後就喺網上宣布已經懷孕5個月，仲話BB乳名叫「馮寶寶」。11月13號係佢31歲生日，親友提早為佢舉行生日會兼baby shower，席間順便宣布馮寶寶性別。

擔任姐妹團嘅蔡思貝同陳曉華都有出席。（IG：@whitney.hui）

「馮寶寶」嘅baby shower選擇喺佈滿汽球同花花嘅party room舉行，於Whitney婚禮擔任姐妹團嘅蔡思貝同陳曉華都有出席。準媽媽著上桃紅色露肩裙，手腳依舊纖幼陀B陀得好靚，Whitney仲戴住寫上「MOM TO BE」嘅皇冠，心情大靚不停同親友合照留念。

準父母用爆波宣布馮寶寶性別（IG：@whitney.hui）

派對高潮當然係準爸爸媽媽宣布BB性別啦，外國父母通常會用切蛋糕內餡顏色，而Whitney同老公就選擇訂製大型「BOY OR GIRL?」汽球，倒數321整爆汽球，飄出大量粉紅色紙碎，宣布馮寶寶係女仔嚟架﹗Whitney留言話：「Our hearts are filled with happiness, our lives are filled with love, because we have the baby girl that we’ve been dreaming of.」