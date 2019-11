許芷熒舉行Baby Shower　蔡思貝陳曉華見証宣布「馮寶寶」性別

許芷熒已經懷孕6個月。(IG:@whitney.hui)

呢日舉行baby shower宣布BB性別。(IG:@whitney.hui)

Whitney許芷熒9月初同拍拖2年嘅圈外男友Alexander Fung結婚,一個月後就喺網上宣布已經懷孕5個月,仲話BB乳名叫「馮寶寶」。11月13號係佢31歲生日,親友提早為佢舉行生日會兼baby shower,席間順便宣布馮寶寶性別。

擔任姐妹團嘅蔡思貝同陳曉華都有出席。(IG:@whitney.hui)

「馮寶寶」嘅baby shower選擇喺佈滿汽球同花花嘅party room舉行,於Whitney婚禮擔任姐妹團嘅蔡思貝同陳曉華都有出席。準媽媽著上桃紅色露肩裙,手腳依舊纖幼陀B陀得好靚,Whitney仲戴住寫上「MOM TO BE」嘅皇冠,心情大靚不停同親友合照留念。

準父母用爆波宣布馮寶寶性別(IG:@whitney.hui)

派對高潮當然係準爸爸媽媽宣布BB性別啦,外國父母通常會用切蛋糕內餡顏色,而Whitney同老公就選擇訂製大型「BOY OR GIRL?」汽球,倒數321整爆汽球,飄出大量粉紅色紙碎,宣布馮寶寶係女仔嚟架﹗Whitney留言話:「Our hearts are filled with happiness, our lives are filled with love, because we have the baby girl that we’ve been dreaming of.」