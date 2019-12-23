曹敏莉一家五口泰國盡享家庭樂　久違露出白滑長腿吸睛度滿瀉

現年37歲的前港姐冠軍曹敏莉（Mandy）自從於2010年與金融才俊老公Jacky結婚後，逐漸淡出娛樂圈，更分別於2011、2013及2016年誕下女兒Dora、大仔Marco和幼子Leo，組成一家五口的溫馨家庭。雖然現時甚少機會在鏡頭前見到Mandy的身影，不過她亦經常在Instagram分享家庭點滴，近日她更與家人齊齊到泰國旅行盡享家庭樂。

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Mandy一家五口在陽光與海灘前拍照留念。（Instagram：@chomandylee）

Mandy在Instagram上載多張在泰國享受陽光與海灘的照片，穿上白色泳衣的她與16年前當選港姐時的模樣無異，無論是美貌還是身材都依然keep得很好，更一邊抱着侄子一邊久違地露出一雙白滑長腿，吸睛度滿分！在美景前，當然亦要影影五人家庭照，幸福兩個字完美顯露在她的臉上：「Beautiful weather with my lovely family in paradise（與我親愛的家人沉醉在美好天氣的天堂裏。）」

Mandy無論是美貌還是身材都依然keep得很好。（Instagram：@chomandylee）

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