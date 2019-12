曹敏莉一家五口泰國盡享家庭樂　久違露出白滑長腿吸睛度滿瀉

現年37歲的前港姐冠軍曹敏莉(Mandy)自從於2010年與金融才俊老公Jacky結婚後,逐漸淡出娛樂圈,更分別於2011、2013及2016年誕下女兒Dora、大仔Marco和幼子Leo,組成一家五口的溫馨家庭。雖然現時甚少機會在鏡頭前見到Mandy的身影,不過她亦經常在Instagram分享家庭點滴,近日她更與家人齊齊到泰國旅行盡享家庭樂。

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇,仲可以參加勁抽雙重獎,隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等,總值超過70萬元!

Mandy一家五口在陽光與海灘前拍照留念。(Instagram:@chomandylee)

Mandy在Instagram上載多張在泰國享受陽光與海灘的照片,穿上白色泳衣的她與16年前當選港姐時的模樣無異,無論是美貌還是身材都依然keep得很好,更一邊抱着侄子一邊久違地露出一雙白滑長腿,吸睛度滿分!在美景前,當然亦要影影五人家庭照,幸福兩個字完美顯露在她的臉上:「Beautiful weather with my lovely family in paradise(與我親愛的家人沉醉在美好天氣的天堂裏。)」

Mandy無論是美貌還是身材都依然keep得很好。(Instagram:@chomandylee)

點擊觀看更多曹敏莉的美照: