【星球大戰】巨星輪流客串最驚喜　今集到呢兩位音樂才子演白兵

由J.J.艾布斯（J.J. Abrams）執導的《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）為《星球大戰》之旅畫上句號。 《星戰》系列陪伴粉絲42年，經典角色深入民心，當中包括Princess Leia、Luke Skywalker、朱兒、Kylo Ren及Rey等。除此之外，不少巨星為了能夠參演《星戰》，就算連白兵這小角色都願意去演。趁這機會，一齊回顧曾經客串白兵的大人物。

《星球大戰：天行者崛起》為《星球大戰》之旅畫上句號。（《星球大戰：天行者崛起》劇照）

《星球大戰》系列首部作品《星球大戰：新的希望》（Star Wars Episode IV: A New Hope）在1977年上映時，其實當時導演George Lucas沒有找來巨星客串。他唯一找來美國著名導演Joe Johnston客串一名白兵。當時Joe Johnston仍未成為一名導演，他只是為《星球大戰：新的希望》擔任插圖畫家和設計。而Joe Johnston執導的作品包括《逃出魔幻紀》（Jumanji）、《侏羅紀公園3》（Jurassic Park III）及《美國隊長：復仇者先鋒》（Captain America: The First Avenger）。

Joe Johnston應該是首位客串白兵的大人物。（網上圖片）

之後續集《星球大戰：帝國反擊戰》（Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back）相對前作《星球大戰：新的希望》，電影客串人選則沒有太大驚喜。直到《星球大戰：武士復仇》（Star Wars Episode VI: Return of the Jedi），兼任電影導演的Richard Marquand，他在戲中還客串了兩個角色，包括一個以他名字命名的角色Maj. Marquand及為EV-9D9聲演。

相信許多粉絲都想成為白兵。（《星球大戰：帝國反擊戰》劇照）

或者因為《星球大戰》正傳三部曲叫好叫座，導演在《星球大戰》前傳三部曲開始搞搞新意思，邀請更多人來客串。《星戰》前傳首部作品《星球大戰前傳：魅影危機》（Star Wars Episode I: The Phantom Menace）在1999年上映時，電影中有不少著名導演及演員的子女來客串演出，當中包括導演《教父》（The Godfather）三部曲導演法蘭斯哥普拉（Francis Coppola）女兒Sofia Coppola、「Luke Skywalker」麥咸美的兒子Nathan Hamill及導演George Lucas兩名養女Katie Lucas及Amanda Lucas。

「Luke Skywalker」麥咸美確認了Harry Styles有份在《星球大戰：天行者崛起》客串白兵。（HamillHimself Twitter 擷圖）

之後在2002年上映的《星球大戰前傳：複製人侵略》（Star Wars Episode II: Attack of the Clones）中，飾演Jar Jar Binks的Ahmed Best，他原來也有另一個身份。除此之外，George Lucas兩名養女Katie Lucas及Amanda Lucas有份繼續演外，他還找來養子Jett Lucas飾演絕地武士Zett Jukassa。在前傳最終章《星球大戰前傳：黑帝君臨》（Star Wars Episode III: Revenge of the Sith）中，George Lucas連同三名子女齊齊現身。

Ed Sheeran白兵造型曝光。（網上圖片）

在《星球大戰》後傳三部曲中，巨星飾演白兵就成為驚喜。在《星球大戰：原力覺醒》（Star Wars: The Force Awakens）中，丹尼爾基克（Daniel Craig）及奧斯卡金像獎得主，著名作曲家Michael Giacchino飾演白兵；而在續集《星球大戰：最後絕地武士》（Star Wars: The Last Jedi）中，一共有四名知名人士客串白兵，當中包括威廉王子、哈里王子、湯哈迪（Tom Hardy）及英國著名歌手Gary Barlow。至於今次《星球大戰：天行者崛起》，「Luke Skywalker」麥咸美曾確認英國歌手Ed Sheeran及Harry Styles都有份客串白兵。另外，從電影片尾可以見到，Dhani Harrison及J.D. Dillard分別飾演編號FN-0878與FN-1226的白兵，而美國著名導演Kevin Smith在個人社交網站都公開了他是戲中其中一名白兵，而戲中的新角色D-O，則由導演J.J.艾布斯負責配音。