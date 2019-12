【星球大戰】巨星輪流客串最驚喜　今集到呢兩位音樂才子演白兵

由J.J.艾布斯(J.J. Abrams)執導的《星球大戰:天行者崛起》(Star Wars: The Rise of Skywalker)為《星球大戰》之旅畫上句號。 《星戰》系列陪伴粉絲42年,經典角色深入民心,當中包括Princess Leia、Luke Skywalker、朱兒、Kylo Ren及Rey等。除此之外,不少巨星為了能夠參演《星戰》,就算連白兵這小角色都願意去演。趁這機會,一齊回顧曾經客串白兵的大人物。

《星球大戰:天行者崛起》為《星球大戰》之旅畫上句號。(《星球大戰:天行者崛起》劇照)

《星球大戰》系列首部作品《星球大戰:新的希望》(Star Wars Episode IV: A New Hope)在1977年上映時,其實當時導演George Lucas沒有找來巨星客串。他唯一找來美國著名導演Joe Johnston客串一名白兵。當時Joe Johnston仍未成為一名導演,他只是為《星球大戰:新的希望》擔任插圖畫家和設計。而Joe Johnston執導的作品包括《逃出魔幻紀》(Jumanji)、《侏羅紀公園3》(Jurassic Park III)及《美國隊長:復仇者先鋒》(Captain America: The First Avenger)。

Joe Johnston應該是首位客串白兵的大人物。(網上圖片)

之後續集《星球大戰:帝國反擊戰》(Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back)相對前作《星球大戰:新的希望》,電影客串人選則沒有太大驚喜。直到《星球大戰:武士復仇》(Star Wars Episode VI: Return of the Jedi),兼任電影導演的Richard Marquand,他在戲中還客串了兩個角色,包括一個以他名字命名的角色Maj. Marquand及為EV-9D9聲演。

相信許多粉絲都想成為白兵。(《星球大戰:帝國反擊戰》劇照)

或者因為《星球大戰》正傳三部曲叫好叫座,導演在《星球大戰》前傳三部曲開始搞搞新意思,邀請更多人來客串。《星戰》前傳首部作品《星球大戰前傳:魅影危機》(Star Wars Episode I: The Phantom Menace)在1999年上映時,電影中有不少著名導演及演員的子女來客串演出,當中包括導演《教父》(The Godfather)三部曲導演法蘭斯哥普拉(Francis Coppola)女兒Sofia Coppola、「Luke Skywalker」麥咸美的兒子Nathan Hamill及導演George Lucas兩名養女Katie Lucas及Amanda Lucas。

「Luke Skywalker」麥咸美確認了Harry Styles有份在《星球大戰:天行者崛起》客串白兵。(HamillHimself Twitter 擷圖)

之後在2002年上映的《星球大戰前傳:複製人侵略》(Star Wars Episode II: Attack of the Clones)中,飾演Jar Jar Binks的Ahmed Best,他原來也有另一個身份。除此之外,George Lucas兩名養女Katie Lucas及Amanda Lucas有份繼續演外,他還找來養子Jett Lucas飾演絕地武士Zett Jukassa。在前傳最終章《星球大戰前傳:黑帝君臨》(Star Wars Episode III: Revenge of the Sith)中,George Lucas連同三名子女齊齊現身。

Ed Sheeran白兵造型曝光。(網上圖片)

在《星球大戰》後傳三部曲中,巨星飾演白兵就成為驚喜。在《星球大戰:原力覺醒》(Star Wars: The Force Awakens)中,丹尼爾基克(Daniel Craig)及奧斯卡金像獎得主,著名作曲家Michael Giacchino飾演白兵;而在續集《星球大戰:最後絕地武士》(Star Wars: The Last Jedi)中,一共有四名知名人士客串白兵,當中包括威廉王子、哈里王子、湯哈迪(Tom Hardy)及英國著名歌手Gary Barlow。至於今次《星球大戰:天行者崛起》,「Luke Skywalker」麥咸美曾確認英國歌手Ed Sheeran及Harry Styles都有份客串白兵。另外,從電影片尾可以見到,Dhani Harrison及J.D. Dillard分別飾演編號FN-0878與FN-1226的白兵,而美國著名導演Kevin Smith在個人社交網站都公開了他是戲中其中一名白兵,而戲中的新角色D-O,則由導演J.J.艾布斯負責配音。