【星球大戰9】兩大主角愛恨情仇明抄百年經典　早有前科非首例

《星球大戰》系列「天行者傳奇」(Skywalker Saga)最終章《星球大戰:天行者崛起》(Star Wars: The Rise of Skywalker)現正上映,雖然電影吸引到大量粉絲瘋狂吹奏,票房走勢亦非常凌厲,在世界各地不斷報捷,但整體評價卻是毀譽參半,在爛番茄(Rotten Tomatoes)評分只得56%新鮮度,略高於首部曲《星球大戰前傳:魅影危機》(Star Wars Episode I: The Phantom Menace)的53%,更有不少影評人勁踩今集是「《星戰》系列20年來最差作品」。