【星球大戰9】兩大主角愛恨情仇明抄百年經典　早有前科非首例

《星球大戰》系列「天行者傳奇」（Skywalker Saga）最終章《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）現正上映，雖然電影吸引到大量粉絲瘋狂吹奏，票房走勢亦非常凌厲，在世界各地不斷報捷，但整體評價卻是毀譽參半，在爛番茄（Rotten Tomatoes）評分只得56%新鮮度，略高於首部曲《星球大戰前傳：魅影危機》（Star Wars Episode I: The Phantom Menace）的53%，更有不少影評人勁踩今集是「《星戰》系列20年來最差作品」。

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大多數影評人都指《天行者崛起》只是翻炒《星戰》系列舊作的招數、橋段，不但新意欠奉，更是誠意不足，似向粉絲交功課多於為系列創造一個精彩結尾。然而，這個翻炒情況比多數人了解的更加嚴重，除了舊作的套路以外，細心的觀眾或者睇戲時便已察覺，今集《星戰》將「魔爪」伸向一齣幾乎每個人都睇過的經典作品上。

官方海報早已預言白卜庭在《星戰9》死而復生！（海報）

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雖然好多觀眾早在前一兩集中看出端倪，但《天行者崛起》最令人出奇不意的絕對是Rey（黛絲烈尼飾）的驚人身世，以消滅帝國餘黨為已任的她竟然是終極奸角Sith大帝白卜庭（Palpatine）的孫女。雖然有着邪惡血統，但她沒有因此而墮入原力的黑暗面，更與浪子回頭的Kylo Ren（阿當載華飾）攜手大戰死過翻生的白卜庭。不過，Kylo Ren在過程中被推至深淵，搞到Rey要單人匹馬靠着兩把光劍對抗白卜庭的原力閃電，最後兩爺孫同歸於盡。

當觀眾以為這個是正邪對決的結局時，Kylo Ren突然從深淵爬出並抱住Rey的屍體，更用原力將對方死而復生。Rey甦醒過後便深情地向Kylo Ren獻吻，但剛剛成為救人英雄的Kylo Ren卻隨即憑空消失，疑似化成「絕地英靈」。

不少觀眾在《星戰9》上映前以為Kylo Ren和Rey是兄妹或姊弟關係。（雜誌《Empire》封面）

《星戰》兩大家族鬥爭 明抄莎劇？

其實這個設定與莎士比亞名劇《羅密歐與茱麗葉》非常相似，Kylo Ren系出正義名門，是反抗軍領袖Princess Leia（嘉莉費莎飾）和Han Solo（夏里遜福飾）的兒子，但Rey卻是邪惡大帝白卜庭的孫女，而Kylo Ren的外祖父黑武士更殺死了白卜庭（同時白卜庭亦殺死了黑武士），所以兩大家族有着不共戴天之仇。《羅密歐與茱麗葉》的故事亦是以兩大家族為背景，羅密歐出身的Montague家族和和茱麗葉出身的Capulet家族正是世仇。

《羅密歐與茱麗葉》這個故事已經翻拍了好多次：

+ 3 + 2

因預言毀一生 黑武士角色設定似馬克白

當然，兩個故事最似的都是兩對主角均在「最後一吻」後永別，羅密歐掘開了茱麗葉的墓穴後，便親吻了對方一下並飲下毒藥。假死的茱麗葉醒來之後，見到羅密歐身亡，用拔出羅密歐的配劍自刎。其實，《星戰》已經並非首次「參考」莎士比亞作品，好像黑武士的角色設定便與《馬克白》（Macbeth）主角馬克白極度相似，同樣被因「預言」摧毀了一生，而「絕地英靈」的設定，又與莎劇中出現的幽靈接近。