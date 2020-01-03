回顧蔡依林出道21年72變（下）數據分析網友最愛10大「呸姐」金曲

上篇：回顧蔡依林出道21年72變（上）撇最爛歌手污名變天后全靠4大關鍵

呸姐發聲讓你不再孤單受傷害

一、新時代女性

「男大當婚，女大當嫁」這個傳統觀念在現代激起了不少碰撞，尤其是女星的感情問題常會變成大家茶餘飯後的話題，年近40卻未婚的蔡依林就表示：「千萬別為了結婚而結婚」，要大家做自己開心的事、愛自己喜歡的人才能感受到真正的快樂，單身金句也被網友推爆。

年近40卻未婚的蔡依林就表示，「千萬別為了結婚而結婚」。（IG@jolin_cai ）

二、同志女神之一

從蔡依林最新專輯《Ugly Beauty》可以看見她對性少數族群的支持，不管是〈戀我癖〉、〈怪美的〉還是〈玫瑰少年〉，對這些靈魂的心疼與支持都一字一句寫在歌裡，而且仔細看還能發現，呸姐的男舞者柔和了陽剛與陰柔的氣質，不只讓大眾看見性別的多元面貌，也利用自己的影響力替性別平權發聲。

從蔡依林最新專輯《Ugly Beauty》可以看見她對性少數族群的支持。（IG@jolin_cai ）

三、從「必須完美」到「愛自己」

前陣子與理科太太合作時蔡依林就提到，出道20年以來，也曾有討厭自己的時候，因為演藝圈是個競爭激烈的地方，一不注意就會被淘汰，這也讓她萌生了「自己永遠不夠好」的自卑想法、好長時間無法肯定自我。人在低潮的時候，走出這個陰霾並不簡單，但蔡依林坦言，最後她發現到，「認為蔡依林不完美」的人原來就是自己，因此體認到唯有接納，才能真正愛上完整的自己。

「認為蔡依林不完美」的人原來就是自己，因此體認到唯有接納，才能真正愛上完整的自己。（IG@jolin_cai）

呸姐要你聽的話：網友最愛10大蔡依林金曲▼▼▼

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年12月28日至2019年12月27日，共二年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『蔡依林』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】