2020年30歲下最具影響力音樂人名單出爐　即Click睇下你識幾多個

福布斯(Forbes)每年都會在各個領域挑選出30位30歲以下最具影響力的人們(30 Under 30),舉凡企業、金融、音樂、藝術、科學、運動等各個專業,來表彰他們在業界的貢獻。這次音樂領域的名單包括Lil Nas X、Normani、Maluma、Lauv等人,他們都在今年有亮麗的表現,進而被選為「2020年30位30歲以下最具影響力的音樂人」(The 30 Under 30 Music Class Of 2020),實力強勁!