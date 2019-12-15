2020年30歲下最具影響力音樂人名單出爐　即Click睇下你識幾多個

福布斯（Forbes）每年都會在各個領域挑選出30位30歲以下最具影響力的人們（30 Under 30），舉凡企業、金融、音樂、藝術、科學、運動等各個專業，來表彰他們在業界的貢獻。這次音樂領域的名單包括Lil Nas X、Normani、Maluma、Lauv等人，他們都在今年有亮麗的表現，進而被選為「2020年30位30歲以下最具影響力的音樂人」（The 30 Under 30 Music Class Of 2020），實力強勁！

這份名單是由21 Savage、The Chainsmokers、Miley Cyrus經紀人Adriana Arce和創作人Michaela Shilohu嚴選評判，統計標準是針對2019年12月31日前仍然是30歲以下、且從來沒有被入選過的歌手，所以包括Billie Eilish、Post Malone等都是去年就被選中的音樂人，無法在今年的榜單上看到。

Lil Nas X無疑是2019年最強新人，單曲〈Old Town Road〉不但打破Mariah Carey〈One Sweet Day〉連續16週Billboard冠軍紀錄，以19週徹底稱霸樂壇，輕鬆賺進1400萬美元，還入圍GRAMMYs「年度製作」與「年度新人」，單曲〈Panini〉還打進Billboard前10名，首張EP《7》還被提名「年度專輯」，堪稱名利雙收，想想Lil Nas X也才20歲，前途無可限量。

被稱為「下一個Beyoncé」的Normani，在與Khalid和Calvin Harris等人合作，獲得個人知名度後，今年與Sam Smith合唱的〈Dancing With A Stranger〉，更成為2019年全球電台播放次數最多的歌曲，個人單曲〈Motivation〉讓人看到Normani精湛的舞技和富有創意的音樂野心，等不及她的新專輯亮相！

新世代拉丁天王Maluma早已是樂壇的指標人物，現年25歲的他，不但是Madonna、Shakira女神等級的欽點合作對象，專輯《F.A.M.E.》還拿下拉丁GRAMMYs「最佳現代拉丁流行演唱專輯」，The Chainsmokers都忍不住大讚他「有著一股無法阻擋的強大能量」，認為他對於作品的創意和表演都是一等一的好，所以特別在今年的名單上將他入選，新專輯《11:11》更是找到9組巨星齊力獻聲，音樂野心不在話下。

其他曲風類型的佼佼者，包括鄉村界的Luke Combs、Hip Hop界的Megan Thee Stallion、為平權發聲的queer King Princess、知名製作人FINNEAS等，他們都是極有可能在未來主導樂壇的閃亮新星。

2020年 30位30歲以下最具影響力的音樂人（按官方順序） Amy Allen, 27 Jon Bellion, 28 Nija Charles, 22 Chloe X Halle, 21 & 19 Gleen Christiaansen, 29 Luke Combs, 29 DaBaby, 27 Edgar Esteves, 28 Simon Gebrelul, 28 Joseph Harris, 29 Illenium, 28 Zach Kardisch, 25 King Princess, 20 Gabz Landman, 29 Lauv, 25 Lil Nas X, 20 Maluma, 25 Adam Richman & Joe Silberzweig, 29 Megan Thee Stallion, 24 Normani, 23 FINNEAS, 22 Carly Pearce, 29 Harry Roberts, 29 Maggie Rogers, 25 Brandon Silverstein, 28 Teyana Taylor, 28 Sarah Tehrani, 28 Tyler, The Creator, 28 Summer Walker, 23 Tireea Whack, 24

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