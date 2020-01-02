賀軍翔堪稱「緋聞絕緣體」卻背妻偷食　最轟動緋聞非林依晨莫屬

憑《愛情合約》、《惡魔在身邊》、《換換愛》等電視劇走紅的台灣男演員賀軍翔出道以來鮮有緋聞纏身，他於2017年宣布與圈外的初戀情人陳怡玟結婚兼育有女兒「美寶」，看似婚姻家庭美滿。不過今日（1日）卻爆出賀軍翔疑似背妻偷食，在街頭與一名長髮女子甜蜜擁吻，完美人夫形象瞬間破滅。

賀軍翔被影到背妻私會長髮女子當街擁抱 更疑似出現咀咀畫面

賀軍翔今日（1日）被爆疑似背妻偷食，在街頭與一名長髮女子甜蜜擁吻，完美人夫形象瞬間破滅。（微博：@賀軍翔）

賀軍翔因主演《惡魔在身邊》而迅速走紅。（網上圖片）

現年33歲的賀軍翔雖然電力十足，不過卻有「緋聞絕緣體」之稱，皆因出道多年與他傳緋聞的女星少之又少。他曾表示自己較大男人，以此對感情有潔癖，所以絕不碰有緋聞的女神。賀軍翔與老婆陳怡玟結婚前，最受大眾矚目的緋聞非林依晨莫屬。二人於2004年在電視劇《愛情合約》中飾演一對冤家，卻屢次被傳「戲假情真」，不但於劇中的一段激吻戲拍得太忘我，連導演喊cut也停不下來，甚至有指二人在海底深吻的場面更令他們的媽媽臉色大變。

賀軍翔和林依晨於2004年主演電視劇《愛情合約》。（網上圖片）

當時的報道指，二人於完成拍攝後依然相當曖昧，賀軍翔不但簽約TVBS成為林依晨的同門師弟，雙雙出席宣傳電視劇時猶如一對熱戀中的情侶。另外，賀軍翔除了在林依晨的《孤單北半球》MV中有不少對手戲外，二人亦在胡彥斌的《Waiting for you》MV中有動情演出，甚至被傳媒影到二人私下約會的畫面，但二人始終沒有承認過這段戀情。

二人於2004年在電視劇《愛情合約》中的海底深吻的場面，令他們媽媽在現場看到臉色大變。（網上圖片）

二人的關係在林依晨離開舊公司TVBS後急轉直下，賀軍翔對外表示自己沒有林依晨的電話，二人只是炒緋聞，從來沒有愛過，更表示自己不希望與對方再有任何瓜葛。被「狠撇」的林依晨被問到此事時大方表示「如果再講會造成傷害，那我寧可不講。」不過據稱她當時感到相當難堪，二人往日的甜蜜一去不復返，關係正式破裂。

二人於2017年在安以軒的婚宴中世紀合照。（Facebook圖片）

傳出不和消息後二人形如陌路，不過事隔多年二人亦已尋覓自己的幸福，林依晨於2014年嫁給高中學長林于超，而賀軍翔則於2017年與初戀情人陳怡玟結婚生子。直到2017年女演員安以軒舉辦婚宴時，再度碰頭的林依晨和賀軍翔更大方合照關係正式「破冰」，令不少粉絲直呼感動，不和說亦在13年後正式劃上句號。

林依晨於2014年嫁給高中學長林于超，成幸福人妻。（微博：@林依晨Ariel）

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