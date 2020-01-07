Gary攜子演出《超人回來了》　退出《Running Man》後時隔3年回歸

韓國歌手Gary因擔任長壽綜藝節目《Running Man》主持而在亞洲爆紅，不過他在2016年10月宣布退出節目，並在此後鮮有在韓國電視節目亮相。終於，今日（7日）KBS育兒綜藝節目《超人回來了》宣布，Gary將會相隔3年回歸小熒幕，與26個月大的兒子姜河伍（音譯）一同參演節目，在鏡頭前分享Gary父子的生活點滴。

Gary因 主持《Running Man》而在亞洲爆紅，不過他在2016年宣布退出節目，並在此後鮮有在韓國電視節目亮相。（Instagram/@sbs_runningman_sbs）

Gary在2017年4月突然宣布與圈外人結婚，並於同年11月透過Instagram公布喜獲麟兒的消息。然而，Gary多年拍檔如Lessang成員吉、《Running Man》主持，以及身邊工作人員事前均不知道Gary的喜訊，Gary的私生活對觀眾、身邊朋友和伙伴而言都是非常神秘。

Gary將會相隔3年回歸小熒幕，與26個月大的兒子姜河伍一同參演KBS育兒綜藝節目《超人回來了》。（資料圖片）

回顧Gary近年來港出席活動靚相

+ 11 + 10 + 9

今次Gary擔任《超人回來了》固定嘉賓，相信能令觀眾了解Gary過去3年的生活，而兒子姜河伍被指外貌像爸爸，而且熱愛音樂，相信會深得觀眾歡心。Gary父子出演的《超人回來了》將於下月播出。