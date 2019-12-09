婚姻故事影評：為何相愛卻難以廝守？136分鐘道盡一切結婚黑暗面

以下內容含《婚姻故事》劇透

導演Noah Baumbach於2005年曾以《The Squid and the Whale》一戰成名，透過小孩與少年的眼光去看待婚姻制度的崩裂，明明是兩個好人，明明深愛著彼此，卻終究選擇分離。

《婚姻故事》於爛番茄網站奪96%新鮮度的好評。（爛番茄截圖）

14年後的Noah Baumbach，自己也經歷了離婚，透過一段婚姻的離異去看待夫妻之間種種的無奈與不堪，Charlie（亞當載夫／Adam Driver飾演）熱愛藝術工作也充滿才情，Nicole（施嘉莉祖安遜／Scarlett Johansson飾演）外貌姣好且獨立自主，他們是普羅社會認定的郎才女貌，卻終究因為個性上的分歧而選擇離婚。

所有的問題，其實一開始就發生了，只是我們那時正在熱戀。

Charlie充滿才氣，對於所有事情都有自己的想法，豈知總有一天他迷人的獨到見解，到了婚姻之後也只能是控制狂主見。Nicole差一點就要成為大明星，但她想要逃脫宿命的掌控而委身自己投身文藝劇場界，卻又詫異起自己竟然甘於這樣的平凡，開始想要打造一番事業，便與丈夫開始頻頻爭吵。

電影道出了經歷過離婚的人的心路歷程。（《婚姻故事》劇照）

他愛簡單生活，她愛熱鬧繁華，本來就是這樣，沒有誰對誰錯，只能怪兩人當時愛得火熱，以為所有的缺點都可以視而不見。但是歲月很長，只要冷靜下來，戀人所做的一切，都會是錯誤。

《婚姻故事》各個段落皆充滿機妙，並以洛杉磯、紐約等兩地的差異講述兩人在本質上的不同，Nicole能夠自由穿梭在各大聚會之間縱情歌舞，她永遠是焦點，Charlie看似內斂，而他的內斂總能轉化成細膩，默默陪伴著老婆，即便他總不吝惜為妻子的表演提出任何意見。

倘若一場婚姻是從我成為了我們，雖能盡量以柏拉圖愛情理論來形塑這世界上獨一無二的伴侶，但是個體終究是個體，委身求全，不可能是一輩子。

即使面臨離婚，Nicole仍為Charlie剪頭髮。（《婚姻故事》劇照）

《婚姻故事》最為精采的應該是那段拍了整整兩天，總共拍了25次，幾乎一氣呵成的吵架戲，這對即將離婚的夫妻從一開始的和平討論，到後來不小心踩到對方痛腳，進而攻擊對方最為不堪的原生家庭，最後甚至痛斥「我希望你去死」，卻忍不住崩潰痛哭向對方道歉，情緒層層堆疊，節奏也抓得極好，這確實是需要兩個火花四射且演技精湛的演員才能做到，亞當載夫、施嘉莉祖安遜都貢獻了這個世代非常難得的偉大表演。

所有的爭執不都是這樣嗎？以為可以和平，其實誰都不想委屈，只好選擇分裂。

這場吵架戲足足拍了兩天。（《婚姻故事》劇照）

一如片中的兩位離婚律師Nora（羅娜丹／Laura Dern飾演）、Jay（Ray Liotta飾演）所說，當兩人選擇離婚的瞬間，當不成戀人，又要為了協調財產、撫養權，自然再也不可能是朋友了。

從此處來看，《婚姻故事》的命題突然變得非常龐大，不只是愛情故事，不只是離婚故事，更是直指人類傳承至今的婚姻制度，或是男性與女性的差異，各自所遇到的困境，Noah Baumbach甚至很聰明的不帶任何批判，男女各自有各自的缺陷，也會因為一時脆弱而不小心傷害對方，距離也是在這一瞬間被製造出來的。

我們以為Charlie在一時意亂情迷下出軌，很糟糕，但下一段又會因為他即便不小心割傷自己血流如注，仍要躲避目光怕小孩嚇到，用力壓著自己流血的手，原本看起來相當有趣，但實質上又相當悲哀。

為怕兒子Henry看到自己血流如注，Charlie用身體壓著自己流血的手。（《婚姻故事》劇照）

我們以為Nicole很霸道，不斷攻擊Charlie，但又會在她與律師Nora的協調中，發現她持續為Charlie說好話，證明無論如何，她都是深愛著Charlie。對了，電影裡面Nora那一段以「聖母瑪莉亞」來比喻從古至今的女性困境，逗趣極了，應該是全片最好笑的段落：「這個世界總是要求女人完美無瑕，看看聖母瑪莉亞吧，她生下耶穌時還是個處女呢。而上帝到哪裡去了呢，根本就不見了，他連做愛都不必。」

《婚姻故事》直接承襲英瑪褒曼（Ernst Bergman）的《婚姻生活》（Scenes from a Marriage）以及Robert Benton的《克藍瑪對克藍瑪》（Kramer vs. Kramer），施嘉莉祖安遜的短髮造型也讓人想起英瑪褒曼的謬思女神Liv Ullmann，但全片卻充滿著Noah Baumbach的幽默神采，簡單寫意，卻又孤獨，在這廣大社會裡面的你我，以為愛一個人需要有一樣的興趣，一樣的生活，結果最後只能得到一樣的孤獨。

這無損於《婚姻故事》在這個世代的偉大，攝影Robbie Ryan自從《爭寵》（The Favourite）再度發揮精彩，於小空間內呈現出眾多人物的疏離感，即便怎麼愛，還是把對方越推越遠。

電影請到憑《爭寵》入圍奧斯卡最佳攝影的攝影師Robbie Ryan拍攝。（《爭寵》劇照）

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故事來到最後，Charlie與Nicole和平離婚，Charlie再度來到Nicole的洛杉磯老家，彼時她已有了新男友，天真樂觀，與Charlie完全不同，Charlie也許心想，其實她應該是愛這樣的男人吧，卻無意間陪兒子Henry念起開場的那封信，那是Nicole從未遞給他的告白信，上面寫著他有多好，寫說即便兩人必須要分手，仍會一輩子深愛著Charlie。

原來她還是愛我的啊，而我也永遠愛著她。只是命運還是得推著我們向前，在歲月的洪流上，我們只能像F. Scott Fitzgerald在《夜未央》（Tender Is the Night）、《大亨小傳》（The Great Gatsby）所寫的一樣，一直走，無法回頭，也沒有任何挽回的可能，若是偶爾能騰出手為對方綁鞋帶，便已足夠。

我們明明這麼想要離開彼此，相見時總是憤怒與暴躁，但真的要揮手告別，卻又有點懷念，怕沒有機會再見面，留給對方的，除了溫柔，此外什麼都沒有。

最後Charlie親口讀出Nicole從未遞給他的告白信。（《婚姻故事》劇照）

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【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】