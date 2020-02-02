林允有儲物癖一年網購豪使過千萬　自爆包裹多到俾鄰居投訴　

憑主演周星馳執導電影《美人魚》而走紅的內地女星林允，出道短短3年一直人氣高企，片約同廣告代言不斷，收入大增。最近林允在內地綜藝節目《我家那閨女》中首度曝光自己的屋企，由客廳、衣帽間到臥室，面積非常大，花園更有一個魚池，掀起網民熱議。不過當中最令人震驚的就是在屋企門口堆積如山的包裹，林允果然是一位網購達人！

內地女星林允憑主演周星馳執導電影《美人魚》而走紅。（微博@林允Jelly）

林允在節目中展示了自己的屋企，除了客廳、臥室之外，另有一個儲物房及兩個衣帽間，但幾乎每個角落都堆滿雜物，非常亂。在首集節目中，林允起床第一件事就係開門攞包裹，想不到門口堆了足足22個包裹，相當驚人！她將包裹一一搬入屋內後，已經寸步難行，之後她逐件拆箱，當中除了收到不少品牌送贈的禮物外，她還買了10個儲物箱放雜物。林允之後將紙皮箱扔出門外，但就被鄰居投訴阻塞通道。

林允在內地綜藝節目《我家那閨女》中首度曝光自己的屋企。（YouTube影片截圖）

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現年23歲的林允，在2016年憑着電影《美人魚》一炮而紅，她曾在接受訪問時透露自己拿到電影片酬後，第一時間就開始購物。而她去年上節目《變聲總動員》時，就自爆自己在未成年就已經開始用媽咪的帳號網購，之後林允打開自己的購物賬單時，更令不少人相當驚訝。雖然林允不敢公開一年網購的費用，但網友透過坐在林允身邊的沈夢辰「證言」推測，林允的賬單應該達8位數，即是過千萬，相當驚人！

屋企門口竟然堆了足足22個包裹！（YouTube影片截圖）