Somi、ITZY同場出席高中畢業典禮　最後一次穿校服感可惜

來到2月，又是韓國每年舉行的畢業典禮的日子。不少韓星自小就出道，因此每年藝術學校都會聚集大量傳媒及粉絲，捕捉年輕歌手演員重要的一刻。今天（7日）翰林演藝藝術高等學校率先舉行畢業典禮，Somi全昭彌、ITZY彩領、留真和演員李垂珉等都有出席，各人也分享了畢業的感想。

不少藝人都畢業於翰林演藝藝術高等學校，包括SHINee泰民、f(x) Krystal和TWICE子瑜等。今年就終於到一班2001年出世的偶像、演員們畢業，當中Somi、ITZY彩領和留真，三位曾是同公司的好友再次見面，成為全場的焦點。性格活潑的Somi在鏡頭前擺起各種甫士拍照，接受傳媒訪問時第一句就說：「終於完結校園生活了！嘩！」表現興奮。Somi亦有講到自少開始演藝活動，因此校園生活對她來說特別有意義，結束反而帶有一點可惜。今年成年的她也表示非常好奇未來的事，請大眾多期待她的成長。

對於高中畢業，Somi表現得非常興奮。（spotv news）

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而比起Somi的活潑表現，ITZY彩領和留真則表現得較為拘謹。被問到高中畢業的感想，彩領表示想到已是十代的最後有點不捨，日後也會向着好的方向繼續成長。而留真則講到：「對於畢業我亦覺得有點可惜，成年後，作為ITZY一員會帶來更進步的模樣和活動，請大家多多期待。」除此之外，演員李垂珉、《PRODUCE 48》金草妍、趙榮印和李義雄等人都參與畢業典禮，為高中生活畫下完美句號。

ITZY彩領和留真較拘謹，表示有點不捨校園生活。（spotv news）