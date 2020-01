去年12月高調返港的黃心穎,雖然未有出席任何公開活動,但在社交平台十分活躍,頻頻更新IG分享近況。今日(22日)她在IG Post出一張健身相,穿上健身Bra Top的心穎趴在地上,大騷小蠻腰!

黃心穎在IG Post出健身相,大騷小蠻腰。(IG@jacquelinebwong)

心穎寫道:「As you get older, you’ll realize the best birthday presents are ones that can’t be gift-wrapped. Good health. Inner peace.(隨着年紀增長,你會發現最好的生日禮物是那些不能被包裝的禮物,健康的身體和內心的平靜。)」其實明日(23日)就是心穎的31歲生日,看來她長大一歲又有新的感悟!心穎當日返港時被指身形暴脹,但相中的她明顯消瘦了不少,相信她近排都有積極修身!

去年12月高調返港的心穎,被指身形暴脹。(資料圖片)