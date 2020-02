黃心穎(Jacqueline)之前因「安心事件」被迫避走美國,到上年12月才收拾好心情返港,她在機場接受訪問時便指自己會「繼續向前行、向前望」。之後,她頻頻在社交平台出Post,疑似為復工試水溫,不過網民、觀眾的反應始終是彈多過讚,她主演的無綫(TVB)劇集《丫鬟大聯盟》更是低收!未知是否這個原因,還是「武漢肺炎」在港肆虐,令黃心穎再次決定出走,她今日(5/2)便在Instagram貼出一張身在雪國的相片,相中的她身穿滑雪裝疑似跌倒在雪地上:「Will the world be less upside down this way?(這樣的話,世界會否少一點上下顛倒)」而她亦有在限時動態中分享一條站在雪地上的短片。

到底心穎在哪兒: