武漢肺炎疫情愈趨嚴重,為了自保以及保護身邊人,人人都應該要做足防護措施,最基本的當然是出門要戴口罩了。黃心穎早前亦曾於她的IG post過自己戴上口罩的照片,提醒大家要有防疫意識以及注意衛生,叫大家戴口罩、勤洗手,要好好保護自己。不過她日前去探BB時,卻沒有戴上口罩。

黃心穎之前提醒大家要有防疫意識以及注意衛生,叫大家戴口罩。(IG@jacquelinebwong)

心穎昨日於她的IG post上載一張她抱住BB的照片,並一臉甜笑地望住BB,以英文留言:「In a world when everything seems a bit crazy, thank you for bringing such pure joy and love to the family little bean. 大家都要身體健康!」 多謝BB帶來純潔的快樂和愛。然而網民的重點卻落在心穎無戴口罩一事上,批評心穎不戴口罩抱BB好危險,怕BB容易受病毒或病菌感染。

心穎唔載口罩抱BB。(IG@jacquelinebwong)