黃心穎戴口罩提醒大家保護自己　新髮型成焦點被指唔同晒樣

近期爆發了武漢肺炎疫情令全城關注,黃心穎亦有留意。她昨日就於IG上出post提醒大家要有防疫意識以及注意衛生。她用英文留言表示:「Wear a mask. Wash your hands. Take good care of your body. Whatever they do or not do, you can always depend on yourself to protect yourself. #bettersafethansorry」叫大家戴口罩、勤洗手,要好好保護自己。

黃心穎原本個髮型。(ig@jacquelinebwong)

而網民的焦點都落在心穎的新髮型上,剪了一個齊蔭髮型的她,戴上口罩,望落去成個樣唔同晒。有網民就留言話幾乎認不出是她。莊思明就留言大讚心穎個新髮型,並同意心穎要懂得自我保護說:「I like your new hair ,Yes need to protect ourselves, 而(依)家d(啲)菌好犀利,Have to be careful」

黃心穎個新髮型。(ig@jacquelinebwong)