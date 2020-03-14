【二月廿九．劇評】力證刀仔可以鋸大樹　TVB再故步自封就係咁先

香港免費電視市場被TVB壟斷多年，卻未見其隨着時代的步伐進步，甚至因此失去新一代的觀眾；反之ViuTV在2016年成立後急起直追，從《跟住矛盾去旅行》到《全民造星》等話題度高的綜藝節目，到《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》、《教束》等口碑不俗的自家電視劇。最新由羅嘉駿（Steve）監製兼執導，吳海昕、徐天佑、劉俊謙主演的ViuTV愛情穿越電視劇《二月廿九》於周五（13日）在一片熱烈的討論聲中落下帷幕，劇集在兩星期內橫線播畢十集，不少觀眾均認為有種「唔夠喉」的感覺，縱觀全劇以相當有限的資源，製作出有質素、深受觀眾喜愛的作品，相信TVB這股前浪不能再氣定神閒，其自以為「一哥」的地位隨時會被取而代之。

《二月廿九》的高質足以對有52年歷史的TVB構成威脅！（劇集海報）

為演藝界換新血

《二月廿九》整個班底從幕前到幕後都是新面孔，年齡亦偏向年輕，可謂是聚集了新一代的力量，成品亦符合新一代（被TVB忽略的一代）觀眾的口味。導演羅嘉駿雖監製過《瑪嘉烈與大衛：前度特別篇》、《比賽誌》和《夜曲13》，《二月廿九》卻是他正式第一部製作的電視劇。幕前對主流觀眾而言同樣是比較新鮮的臉孔，舞台劇演員出身的劉俊謙算是近年在電視圈嶄露鋒芒的一位，代表作有《瑪嘉烈與大衛系列 前度》、《教束》；不說不知道，曾是「民選港姐」的吳海昕，以及Shine成員之一的徐天佑今次也是第一次擔正出演電視劇。

《二月廿九》證明了有傳承才會有新火花。（劇照）

ViuTV近年的製作均樂於起用新人，讓他們有更多曝光的機會，也為影視界換換血，如近期拍攝完畢的《地產仔》有吳肇軒、胡子彤、余香凝和廖子妤；《歎息橋》有談善言和黃溢濠，不像TVB的主演十年如一日還是那一群小生花旦，難免令觀眾產生厭倦感。《二月廿九》的成功令一眾演員知名度大增，尤其是捧紅了女主角吳海昕，證明了不一定要利用明星效應來推劇，故事好看成理、又呼應時代、演員有演技的話觀眾同樣會喜歡。

點擊圖輯睇《二月廿九》共鳴畫面：

+ 9 + 8 + 7

刀仔鋸走大台客

《二月廿九》雖然是只有七位數製作費的低成本製作（《法證先鋒IV》單計重拍已花費千萬），Steve日前更在訪問中說的自己的薪酬幾乎接近零，可是劇組仍然活用資源用心處理所有細節，讓香港觀眾有跟過往不同的電視觀賞體驗。這部劇讓觀眾最為讚賞的就是拍攝上像日本電影般唯美，懂得利用鏡頭來說故事，加上燈光和調色上配合，光看畫面就已經很賞心悅目，吸引觀眾於疫情下在電視機前靜候播出；不像TVB很多時都利用一模一樣的制式，只是在例行公事般機械式地做製作，以致給予觀眾一種千篇一律的感覺，亦毫無美感可言，故步自封怪不得留不住新一代觀眾。

+ 20 + 19 + 18

TVB知驚已太遲

在題材方面，《二月廿九》選擇了香港很久沒有出現過的純愛題材，加上穿越時空的元素，讓觀眾一邊追劇的同時，一邊沈迷於推理劇情的後續發展，以致「連登」討論區每晚均爆Po，在大結局後討論度仍然高企，至今已開了41個帖文，證明了觀眾對故事的投入感。反觀TVB仍然將觀眾當成傻子，劇情常常「畫公仔畫出腸」地解釋一番，加上劇集有好成績就會不斷「食老本」，不斷翻拍續集到將那個題材拍到爛，像《法證先鋒》就已經來到第四輯。可是TVB現時想變革亦已經太遲，皆因很多制度已經根深蒂固，一時三刻很難有太大的改變；但若然TVB依然不求變，那麼被取代的日子應該不遠矣！

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影視業發展不景氣，香港人亦老是把行業已死掛在嘴邊，可是從《二月廿九》的高質可見，香港仍有一群對製作充滿熱誠的創作人，他們仍然默默堅持將好的作品展示給觀眾，希望盡一分力為行業帶來朝氣，那麼作為觀眾可以做的就是繼續支持他們的作品，讓他們可以安心繼續做創作。