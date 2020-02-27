【想見你】許光漢光速上位轉攻電影　盤點五位新人有個係金馬得主

近年韓劇風靡全球，多地明星外表、造型都偏向跟韓星睇齊，不過近期拍劇4年憑着台劇《想見你》爆紅的許光漢，再度勾起一眾少女迷台星的心，紛紛想起當年紅遍亞洲的《我可能不會愛你》、《惡魔在身邊》、《惡作劇之吻》等等，當中的陳柏霖、賀軍翔、鄭元暢等人都是女孩子心中的情人，睇返近年的鮮肉台仔其實一點都唔輸蝕！

許光漢憑《想見你》一角火速爆紅！（劇照）

國民男友 許光漢

29歲的許光漢2016年出演《植劇場－戀愛沙塵暴》嶄露頭角，同年憑《植劇場－姜老師，妳談過戀愛嗎？》入圍第52屆金鐘獎最佳男配角獎，2017年出演台劇《稍息立正我愛你》，因戲中跟韓國人氣男星金宇彬同名，令人留下印象，其後更在《1006的房客》、《罪夢者》以及《想見你》中擔任男主角。

而在電影方面，他在2019年有份出演獲得2019年金馬獎最佳劇情長片、最佳導演、最佳男主角、最佳男配角、最佳剪輯五獎的《陽光普照》。來年許光漢更會投入拍攝《你的婚禮》，該戲翻拍自2018年的由金英光、朴寶英主演的韓國電影《再見。我的初戀》，同樣是非常浪漫的愛情故事。

許光漢將會飾演一位由中學、大學、工作都一心向着自己女神的痴情漢，即使對方有男朋友都會默默守候的傻小子，相信角色十分付合他的造型，又會令不少女生深陷其中。

+ 8 + 7 + 6

今年26歲的范少勳是模特兒出身，成為演員之前，沒有接受過正統演技訓練，但近年於幕前的演出，進步相當明顯，而且不拘於一格，盡力嘗試不同範疇的角色，終於憑電影《下半場》成功奪得金馬獎最佳新演員的殊榮。（金馬影展facebook專頁）

陽光男孩 范少勳

曾客串《六弄咖啡館》的范少勳今年的作品有《下半場》，伙拍朱軒洋做籃球隊對手，本來就是模特兒出身的他，有身高有外貌，加埋打籃球簡直是集女生夢想中的要求於一身。有追蹤他Instagram的影迷就會留意到，范少勳眼大大又喜歡露齒笑，陽光男孩的設定令他大大加分，早前他更憑《下半場》奪得了第56屆金馬獎最佳新演員，暫時未知他下套部作品是甚麼，影迷要再耐心等一等。

+ 11 + 10 + 9

熱愛運動的朱軒洋是位陽光男孩。（朱軒洋IG）

小鮮肉 朱軒洋

同樣出演《下半場》的朱軒洋，今年才20歲，是位名副其實的小鮮肉，初出道的他作品不多，首部作品就是《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》飾演男主角蔡凡熙的好友，經常幫男主角，卻是豬隊友一名，而來到第二套作品《下半場》，飾演一名籃球賽年度超級新星，終於可以一洗前恥。

事實上小鮮肉朱軒洋在Facebook專頁不時更新自己的照片，他更會大派福利照，着上平腳泳褲再曬出六嚿腹肌，絲毫不吝嗇自己的好身材，而且他更會打排球、籃球、游水以及衝浪等等，同樣是位陽光男孩！

+ 10 + 9 + 8

真係冇幾多個光頭都咁靚仔的男生。（《返校》電影劇照）

半熟小鮮肉 曾敬驊

有人講過髮型影響一切，事實上本質夠強，光頭都一樣可以係靚仔！出演《返校》學弟「魏仲廷」而爆紅的曾敬驊，因為電影的背景設定需要剪成平頭，但平頭裝卻無影響到他的靚仔外表，粗眉、單眼皮加上深邃的眼晴，為他的成熟大大加分，不會覺得原來他只得22歲。可惜他不常更新個人Instagram，跟以上3位有些少不同，似是帶點距離又能保持神秘感。

+ 4 + 3 + 2

大家記得在《返校》中被拖走的老師嗎？他就是王可元！（劇照）

完熟Oppa 王可元

今年30歲的王可元，比起上面4位年紀似乎大了一點點，他同樣是模特兒出身，演藝事業比較遲起步，2019年憑電視劇《我們與惡的距離》打開知名度，同年更憑《情色小說》王振宇一角提名第21屆台北電影獎最佳新演員，更有份友情客串《返校》中的黃又新，是在早會升旗時遭憲兵押走的老師，又有在《陽光普照》中飾演阿和的獄友，相信他未來會逐漸投入拍攝更多電影作品。

看到王可元的身型就知道他必定時時都有健身，保持超Fit身材，極發達的胸肌，粗壯的手臂，被他緊抱懷中一定勁有安全感！

留意開王可元Instagram的粉絲就會發現，他其實很喜歡貓貓狗狗等小動物，不時會曬出跟動物的合照，26日9個Instagram Story中有7個都是小動物，私底下展現出愛錫小動物的一面，令暖男形象大大提升！