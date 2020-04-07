42歲蘇志燮宣布結婚　低調娶小17年主播女友趙銀政

今年將踏入43歲的韓國男演員蘇志燮出道多年私生活低調，直至去年5月才首次認愛小17年，今年只有26歲的主播女友趙銀政。穩定交往兩年後的今天（7日），蘇志燮所屬公司51K 宣布二人結婚的消息，希望得到雙方粉絲的祝福。

蘇志燮公司51K今早宣布二人已登記成合法夫妻的消息，聲明中講到「基於對彼此的信賴和愛，決定選擇彼此成為一輩子的伴侶」，幸福滿瀉。礙於趙銀政去年年初已離開主播界並重返校園，為保護女方，二人的婚禮只招待直系親屬，將以非公開及低調的形式進行。另外，就近日新冠肺炎疫情嚴重，蘇志燮夫婦亦同時向教育設備不足的兒童捐出5,000萬韓元（約31萬7千港元），提供平板電腦和手機作學習之用。

蘇志燮公司51K今早宣佈二人已登記成合法夫妻。（IG/@51k_official）

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蘇志燮於2018年宣傳電影《藉著雨點再愛你》時，與當時負責採訪的SBS《深夜正式演藝》記者趙銀政認識，通過友人介紹後，二人發展成戀人。去年5月韓國傳媒《Dispatch》及《news1》相繼公開戀情和照片，蘇志燮終於在出道24年後首次認愛，當時消息震驚娛樂圈外亦獲不少粉絲祝福。

1994年生的趙銀政畢業於梨花大學的舞蹈學系，英文亦流利。電競主播出身的她主要採訪英雄聯盟（LoL）比賽戰況，因此又有「LoL女神」之稱，並於2016至2018年擔任SBS《深夜TV演藝》記者，主要負責電影訪問。趙銀政在2018年一次訪問中與蘇志燮認識，二人之後在熟人的集合下再次相見，並結下不解之緣。可是去年年初趙銀政已離開電視圈，重返校園。

蘇志燮和趙銀政去年被爆出戀情。（Viu《K1頭條》）