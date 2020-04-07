蘇志燮實現承諾「結婚才認愛」　趙銀政隱退主播界做背後的女人？

韓國四大單身男神之一的42歲男演員蘇志燮今天（7日）宣布正式封盤，與拍拖兩年的小17歲女友趙銀政結婚，獲不少粉絲祝福。向來是緋聞絕緣體的蘇志燮出道25年來只認愛一位女生，即使曾與孫藝珍、金賢珠和珠妍等合作也撻不出火花。他亦曾在一訪問中講過只有結婚才認愛，如今講到做到獲不少網民大讚。

蘇志燮去年5月首次認愛時，震驚不少網民，「蘇太太」們雖然傷心，可是仍一心祝福男神要幸福快樂。一年後的今天，蘇志燮終宣布婚訊，在疫情下迎娶電競女主播出身的女友趙銀政。蘇志燮一則過去的訪問同時被網民翻出，非常保護另一半的他當時講過：「除非與對方結婚，否則不希望公開戀情」如今這一段「結婚才認愛」的說話實現，說到做到的行為獲不少網民大讚是真男人！而2018年拍攝《藉著雨點再愛你》後，單身多年蘇志燮也講過開始有結婚的念頭，剛好遇上負責採訪的趙銀政，就像是命中註定的安排一樣。

蘇志燮和趙銀政的首次見面，孫藝珍亦在場。（SBS截圖）

當時在SBS《深夜正式演藝》擔任記者工作的趙銀政，剛好負責了蘇志燮及孫藝珍的電影宣傳訪問，這亦是二人的首次見面。即使當時有女神孫藝珍在旁，可是蘇志燮和趙銀政在訪問聊得非常投契，當訪問談到有關理想型時，趙銀政曾回應蘇志燮一句「先從比較親的哥哥妹妹做起」。沒想到蘇志燮當時竟然開玩笑說「看來很多比較親的哥哥」，隱若呷醋的可愛互動後成功結緣。期後蘇志燮和趙銀政再在朋友的聚會下相見，二人就由好友關係互相了解下發展成戀人。雖然兩人年齡相差17年，可是趙銀政終成為蘇志燮生命中重要的女人之一。

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蘇志燮實現「結婚才認愛」的說話，被大讚是真男人。（資料圖片）

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而在電競及主持界都略有名氣，曾被稱為「Lol女神」的26歲趙銀政自去年與蘇志燮認愛後，已辭去SBS《深夜正式演藝》的記者工作。現時已退出演藝圈的她亦已重返校園，專心研究院的學習，個人社交平台亦全部關閉。蘇志燮的結婚聲明中也提及，妻子身份為圈外人，因此無法向大眾公開婚禮詳情等，可見她非常保護女方外，亦似乎想讓趙銀政做她背後的幸福小女人。早於去年5月認愛後，韓國傳媒曾爆蘇志燮於2018年11月花61億韓元（約3,860萬港元）購入豪宅，雖然公司當時表示二人未有結婚計劃，但相信如今這將會是二人的新婚愛巢。

現時趙銀政已退出演藝圈，集中在學業上。（網上圖片）

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