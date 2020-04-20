哈里梅根封殺四間英國傳媒：扭曲、造假及無理入侵私生活！

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）於今年初宣布脫離英國王室，並移居美國LA定居後，他們的私生活依然被不少傳媒追訪。他們於周日（19日）發信給英國四間傳媒《太陽報》（The Sun）、《每日郵報》（The Daily Mail）、《每日快報》（The Daily Express）及《每日鏡報》（The Daily Mirror）的編輯部，並表明由即日起將停止收到哈里夫婦的照片更新，以及不能再出席他們夫婦的記者會。

《香港電影我撐場民選大獎2020》全民一人一票，用行動撐本土！

https://hkmovies2020.hk01.com

旗艦智能手錶 Series 5、Dyson風筒等豐富獎品等你贏！

哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）今年初宣布脫離英國王室，並移居美國LA定居。（Getty Images）

哈里王子和梅根透過委託的美國公關公司，以措辭強烈的聲明譴責上述四間傳媒多年來報道「扭曲、造假及無理入侵私生活」，並強調他們不會容許自己被上述傳媒以失實報道來呃取點擊率淪為生財工具。因此由即日起採取「零接觸」策略，不再與有關傳媒旗下的所有刊物，包括報紙、網站、周日版等媒體有接觸，而哈利夫婦的公關團隊亦不會再接上述傳媒的電話。

他們發信宣布封殺英國四間傳媒《太陽報》（The Sun）、《每日郵報》（The Daily Mail）、《每日快報》（The Daily Express）及《每日鏡報》（The Daily Mirror）。（Getty Images）

哈里夫婦強調絕對尊重新聞自由，並相信新聞自由是民主的基石，因此傳媒絕對有權去報道或評論哈里夫婦的好與壞，只不過這些報道必須基於事實而非謊言。

哈里夫婦強調不會容許自己被上述傳媒以失實報道來呃取點擊率淪為生財工具。（Getty Images）

梅根將於本周五（24日）就控告《每日郵報》私自刊登她給生父的信件一案出席視像聽證會；而哈里則就《太陽報》和《每日鏡報》母公司涉嫌電話竊聽的案件已而提出法律訴訟。