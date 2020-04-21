【夫妻的世界】「北韓F4」金永敏變身偷食男　大熱韓劇配角更搶鏡

近期有不少話題韓劇，當中當然不少得收視屢創新高的《夫妻的世界》，劇中飾演「小三」的韓素希更成為話題女王。事實上，除了主演之外，最近熱播的韓劇中也有不少配角爆出，以下幾位大家又有否留意到？

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金永敏－《夫妻的世界》

金永敏在《夫妻的世界》和女主角金喜愛有段出軌情。（《夫妻的世界》劇照）

在《夫妻的世界》飾演男主角朴海俊中學同學孫在赫的金永敏，和女主角金喜愛上演的偷情半裸床戲，令不少觀眾臉紅心跳。早前他在大熱劇集《愛的迫降》中飾演「竊聽員」鄭萬福的金永敏，劇中與「北韓F4」在南韓尋找玄彬時連環爆出笑料，令觀眾留下深刻印象。

話劇演員出身的金永敏在韓國有「童顏演員」稱號，雖然演出作品不多，例如有《捉迷藏》及《我的大叔》等，但角色足以令觀眾留下深刻印象。有不少韓國觀眾直指金永敏外貌酷似哥哥張國榮，而早前受訪時，他坦承自己是哥哥的粉絲，希望可以像對方一樣拍攝有意義的電影，並成為與時並進的演員。

早前他在大熱劇集《愛的迫降》中飾演「竊聽員」鄭萬福。（《愛的迫降》劇照）

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金瑟琪－《那個男人的記憶法》

金瑟琪在《那個男人的記憶法》中飾演女主角文佳煐的妹妹兼全能經理人。（《那個男人的記憶法》劇照）

金瑟琪在《那個男人的記憶法》中飾演女主角文佳煐的妹妹兼全能經理人，並與「醒目記者」李鎭赫產生感情，不少劇迷相當期待這對CP的發展！

有「靚仔磁石」之稱的金瑟琪，顧名思義就是過往合作過的對手均屬靚仔，例如有尹斗俊、安孝燮及安宰賢。而早前在《有瑕疵的人們》中，她飾演「只愛美男的老師」，一見到靚仔就雙眼發光的樣子，搞笑度爆燈！另外，她早前亦有在金泰希主演的《再見媽媽又再見》中客串，事隔五年再度扮演《Oh我的鬼神君》的「處女鬼」申順愛，令觀眾相當驚喜！

金瑟琪與李鎭赫在劇中有感情線。（《那個男人的記憶法》劇照）

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安內相－《快過來》

有「國民爸爸」之稱的安內相在《快過來》中飾演女主角辛睿恩爸爸。

在劇集《快過來》中飾演女主角辛睿恩爸爸的安內相，過往經常飾演父親的角色，例如朴寶劍主演的劇集《雲畫的月光》中的丁若鏞、在《耀眼》和《只是相愛的關係》飾演女主角的父親，因而被觀眾封為「國民爸爸」。

於現實生活中，安內相其實大有來頭，八十年代末就讀延世大學的他，是韓國著名社會運動分子成員之一，1988年在美國駐韓國文化院埋下定時炸彈，最終計劃失敗被判8個月刑期。

安內相是韓國著名的社會運動分子。（網上圖片）

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