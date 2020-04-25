羅志祥曾被爆裸聊港女　情慾對話曝光自誇：真的很強喔讓妳爽死

現年40歲的台灣樂壇天王羅志祥 (小豬) ，於前日（23日）被現年31歲的大陸網紅舊愛周揚青 (Grace) 大爆其世紀渣男的一面，不止亂搞男女關係，還經常聯同「好兄弟」約女大玩正常人無法想像的「多人運動」，私生活極其淫亂。其後，小豬的渣男惡行被愈揭愈多，網上有眾多傳聞，而他以往的「臭史」亦被翻出來重溫。

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小豬與Grace已分手。(ig@gracechowwwww、ig@showlo)

小豬其中一件最轟動的新聞，可算是他於2009年曾在網上裸聊22歲港女Fanny的事件，當時小豬為令女方信任自己是本尊，竟不惜用自己的真名和真樣示人，事後兩人的情慾對話曝光，哄動一時。當年據Fanny向周刊爆料表示她和小豬在網上聊天，源於對方在facebook主動搭訕。小豬除了問Fanny的三圍數字以及失身年齡這些敏感問題外，更直接開口表示想跟Fanny做愛，還說：「那見到面我一定會咬死你……我不會手下留情的」。小豬每次offline前都會叮囑Fanny不要將二人的關係公開，要求Fanny好好保護他。

小豬已變成世紀渣男。(ig@showlo)

之後兩人愈聊愈大膽露骨，已經是情慾對話，小豬還send了他的上身半裸照給Fanny，自誇「我手真的很強喔」、「用過的都說棒」等挑逗語句。Fanny也曾向小豬自爆只穿內褲跟他聊天，結果小豬要求Fanny將內褲照片傳給他睇清楚，還表示「好想進去妳體內喔」、「讓妳爽死」、「會讓妳看到耶穌啊」等，意淫至極。小豬還很懂得搞氣氛，經常叫Fanny把每個場景和動作一一幻想出來。然而事件曝光後，小豬即以受害人姿態向傳媒呼冤，聲稱是被人故意設下陷阱，自言自己的確對Fanny有點動心，並沒想到現在的女生這麼可怕。

小豬當年曾裸聊港女一事轟動一時。(ig@showlo)

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