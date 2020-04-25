羅志祥Partyboyz多人運動玩法曝光　網民爆幫主重口味兼優先揀女

現年40歲的台灣樂壇天王羅志祥 (小豬) 於前日（23日）被現年31歲的大陸網紅舊愛周揚青 (Grace) 大爆他多年來一直背住她偷食，亂搞男女關係，甚至經常聯同「好兄弟」約女大玩正常人無法想像的「多人運動」，私生活極其淫亂，小豬形象一朝喪，搖身一變成為世紀渣男。而於台灣的討論區就有網民爆料，公開以小豬為首，與好兄弟組成的「Party Boyz」幫主揀女條件。該網民稱聲有朋友參加過有關的Party，所以知道當中的玩法。

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小豬與Grace已正式分手。(ig@gracechowwwww)

該網民表示「Party Boyz」的成員會負責約女開Party，之後再由幫主，即小豬去挑選合符條件的女生，直指幫主重口味，身材大胸是基本要求，至於樣貌就主要看感覺。雖然每次都是由幫主先揀，但其他成員並沒有怨言，因為幫主揀剩的很多時也會有高質素的。而不少參加Party的女生都會覺得自己有機會上位，以為有望做到幫主的正印女友，不過自從幫主公開了其正印女友的身份之後，那些女生才打消這個諗頭。

小豬形象一朝喪。(ig@showlo)

該網民又謂這個「Party Boyz」不止在中港台有名氣，就連外國的藝人到台灣都會找他們一起開Party。而這個「Party Boyz」還試過有成員因為拍拖後想「退幫」，激嬲幫主兼要即時換人，所以這個幫不斷換人，會員數量不少，結果導致內部「機密」被洩漏。

點擊下圖逐格睇小豬同Grace嘅靚相：