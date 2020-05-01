網紅私訊羅志祥│凌晨3點獲回應　網民：半夜不睡覺可能是在…

羅志祥與周揚青的分手風暴至今已逾一週，而羅志祥本人除了在前兩天與上月29日在微博公開發文外，其餘時間幾乎神隱。日前有馬來西亞網紅Cody就分享私訊羅志祥的結果，豈料卻發現羅志祥真的在半夜回覆，讓Cody又驚又喜！

羅志祥（小豬）與交往9年的網紅女友周揚青分手，被女方指控私生活不檢點兼偷食（點圖瀏覽）↓↓↓

+ 16 + 15 + 14

Cody近來在YouTube曝光新企劃結果，影片內容是在IG上找100位明星私訊，最後看到底有幾位明星回覆。當中Cody也私訊羅志祥說：「阿祥哥，我從小看你的海派甜心，最近還剪了個在海派甜心裡面的蘑菇頭，為的就是希望能夠讓你看到我，你是我一個很重要的偶像！希望有天能夠認識你！」豈料6小時候後真的收到羅志祥回應：「謝謝你的支持，我們都一起加油。」

Cody隔日看到羅志祥回應，開心地直呼：「他是半夜三點多回覆，他到四點都還沒有睡欸！」，而羅志祥回應的時間點，正巧符合周揚青說羅志祥晚睡的爆料內容。此外，Cody曝光影片的時間，正巧是在周揚青爆料後的隔幾日，Cody深怕網友誤會則緊急澄清：「影片是在上個禮拜進行拍攝的...但是真的是巧合的關係，因為這兩天突然而來的新聞，讓這集影片在現在看來...有點敏感。」

影片一出，引發眾多網友前來朝聖留言：「哈哈哈沒關係啦 雖然真的太巧合」、「確實有點敏感，會讓人覺得在蹭熱度」、「果然是時間管理大師半夜沒在睡的」、「3點沒睡覺，有可能還在...」、「羅先生半夜不睡覺，全世界都知道了」。

延伸閱讀：

爆料分手第7天！周揚青現身曝近況：「我好像瘦了」

媽媽喊「妳又上熱搜」 周揚青崩潰回：我已經禁不起嚇了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】