【新倩女幽魂】男女主角難超越經典　港星助陣港產片味濃

要數香港電影曾推出過的好作品中，當然少不了由張國榮、王祖賢主演的《倩女幽魂》，雖然該電影已經播畢了33年，但仍然令人難以忘記。正因為是經典中的經典，繼2003年推出電視劇版本之後，今年亦推出網絡電影版本，雖然難超越1987年的版本，可是因為新版《倩女幽魂》邀請了多位港星助陣而非常吸引，特別是元華出演捉妖大師燕赤霞。

該網絡電影名為《倩女幽魂：人間情》，據指在原作基礎上進行了些少的改動，添加了不少生動的角色，讓聶小倩（李凱馨飾）與寧采臣（陳星旭飾）的愛情故事來得更豐富。而有趣的是該網絡電影的編劇與1987年版的《倩女幽魂》是同一個人叫阮繼志，不禁令人相信故事應該會好精彩。

為了呈現逼真的效果，劇組耗時了一年的時間製作籌備，搭建了超過8000坪的實景拍攝基地，並且運用了1430個特效鏡頭，後期製作用了370天完成，望觀眾無論在視覺或聽覺上都獲得完美效果。

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男女主角由新生代明星出演。（《倩女幽魂：人間情》微博圖片）

事實上《倩女幽魂：人間情》已在5月1日正式上映，雖然男女主角陳星旭與李凱馨的顏值、演技是不錯，可是總是少了一些味道。有網友更直言指出女主角李凱馨長相因為太過現代化關係，少了古典味道所以難突出聶小倩的感覺出來，總是令人難投入劇情當中。可是幸好劇中有不少老戲骨助陣才拯救了該電影的質素，其中一人就是69歲的元華，他在電影中出演捉妖大師燕赤霞，留著鬍鬚孭住捉妖寶劍的他非常有型，特別有一幕在廟宇中與各種妖怪對打的時候，他的武打動作非常乾脆俐落，加上出劍念咒語的時候特別有感，一出場就提升了電影質感，令不少網友讚不絕口。大家紛紛在微博留言道：「好氣派」、「主要是看元華前輩」等，似乎比起男女主角他更加出眾。

元華武打動作乾脆俐落非常令人入戲呀！（影片截圖）

元華提升了電影的質感。（《倩女幽魂：人間情》微博圖片）

其實，元華已經不是第一次出演燕赤霞，在2003年於電視劇版《倩女幽魂》中他已經演過燕赤霞，所以是次再以這個角色登場，亦勾起不少人的童年回憶。元華出演此類型角色唯妙唯肖，主要因為他的氣場強勁、外貌給人一種陰冷的感覺，又因為多次在影視作品中出演道士抓鬼的角色，例如：《殭屍福星》等令人印象深刻，所以只要出演該類角色就非常似模似樣。

徐少強出演姥姥。（《倩女幽魂：人間情》微博圖片）

除了元華之外另一要角就是姥姥（徐少強飾），徐少強反串做姥姥非常入型入格，說話的時候陰聲細氣而且行為舉止妖媚，將陰狠的一面表現得淋漓盡致。另外，還有駱達華出演霸氣將軍，誘惑不住美食而墜入姥姥的陷阱當中，還有張致恆出演捉妖人之一，多位港星助陣令劇集充滿港劇味道。劇集還有一個特別之處更是取得了《倩女幽魂》的原版音樂版權，在配樂方面非常原汁原味。

張國榮、王祖賢主演的《倩女幽魂》難以超越。（電和影微博圖片）