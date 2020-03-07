內地電視劇改劇同一套路　只須有三隻字就會爆紅？

一部影視作品成功與否的確存在著好多因素，例如劇本﹑演員﹑導演等，但其中一個最重要的因素就是為劇集取名。俗語亦有云：「先敬羅衣後敬人」第一印象是非常重要。而翻看資料得知，未來有不少內地劇集似乎好喜歡用「親愛的」這三個字取為劇名，不禁令人聯想到是與去年爆紅劇集《親愛的熱愛的》有關聯，到底應用「親愛的」是否真的會爆紅，我們就拭目以待。

去年《親愛的熱愛的》大受歡迎。（《親愛的熱愛的》微博圖片）

有留意與收看內地劇集的觀眾都知道，去年由李現與楊紫主演的劇集《親愛的熱愛的》紅遍大江南北，劇集除了收視高漲之外更棒紅男主角李現，令他在去年一舉成為爆紅流量男星，與王一博﹑肖戰﹑鄧倫成為新一代「四大流量小生」，至今話題度仍不斷。

或許有不少製作方眼見該劇集有如此亮眼的成績，認為所取的劇名是好成績的關鍵之一，於是就認為「親愛的」三個字是相當奏效的？其實無論是何原因都好，因為在未來的電視劇市場上，已經陸續出現了不少作品均以「親愛的」為劇名，後面再冠上與劇集有關係的行業背景或想表達的內容，似乎已經形成了一種不成文的格式。雖然在《親愛的熱愛的》播出之前，已經出現了不少以「親愛的」為劇名的影視劇集，就好似張若昀的《親愛的她們》﹑保劍鋒《親愛的，我要和別人結婚了》﹑楊冪《親愛的翻譯官》等，但成績未算非常突出。

張若昀的《親愛的她們》同楊冪的《親愛的翻譯官》均不及《親愛的熱愛的》那麼受歡迎。（《親愛的她們》﹑《親愛的翻譯官》微博圖片）

但在去年一部《親愛的熱愛的》竟然紅遍大江南北的確令人感到意外，當然該劇集的成功自有它的道理，而該劇集更被日本方面購買改名為《GO！ GO！ 灰姑娘的單相思》可想而知該劇集是多麼的成功。而待播的劇集中以「親愛的」三字為劇名的劇集包括有劉詩詩《親愛的自己》﹑李沁《親愛的戎裝》﹑許魏洲《親愛的麻洋街》﹑秦海璐《親愛的，你在哪裡》﹑蔣夢婕《親愛的孩子》﹑陳姝君《親愛的檸檬精先生》等，一大堆「親愛的」排隊待播，到底是否會延續《親愛的熱愛的》的好成績，我們就拭目以待。

《親愛的熱愛的》其實原本劇名為《蜜汁燉魷魚》，到後來改名成功取得好成績，不少網友都認為劇名改得好，看來待播中以「親愛的」三字為劇名的劇集，有機會成為下一部爆紅劇集？

待播劇集中有不少以「親愛的」三字為劇名。（《親愛的自己》﹑《親愛的檸檬精先生》微博圖片）

這一種改劇名的路線已經不是第一次發生，在2011年清裝劇《後宮甄嬛傳》爆紅之後，往後的古裝劇亦幾乎取名為甚麼甚麼傳，成績似乎亦奏效。就好似孫儷《羋月傳》﹑周迅《如懿傳》﹑湯唯《大明皇妃孫若微傳》（後改為：《大明風華》）﹑吳謹言《皓鑭傳》等，這些劇集口碑都非常好，似乎走這一種風格路線是不錯的選擇。

《後宮甄嬛傳》爆紅之後不少劇集亦跟隨改為甚麼甚麼傳。（《後宮甄嬛傳》微博圖片）

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