ViuTV年度大作《歎息橋》將於今晚星期一（11/05）9點半播出，演員卡士強大，集合老中青，實屬過去20年來難得一見，加上製作認真，令TVB也不敢輕敵，監製林保怡（Bowie）早前接受《香港01》訪問時，表示曾收過TVB電話：「TVB有同我講，佢哋8:30，我哋9:30，咁就啱啱好，睇完呢到睇嗰到。」似乎在無意之間，形成了《降魔的2.0》和《歎息橋》瓜分電視的黃金時段的局面。兩台相遇很熱鬧，受惠的當然觀眾。事實上《歎息橋》由ViuTV開台劇《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》（2016）原有班底製作，由剛剛獲得「第39屆香港電影金像獎」新晉導演黃綺琳擔任編審，25、肥波再任導演，更由林保怡監製，外界對此劇自然有期望，到底它有甚麼賣點？

除擔任監製，林保怡亦身兼男主角，飾演李子勇。（《歎息橋》劇照 / ViuTV提供）

《歎息橋》真的能夠吸引觀眾準時轉台？單以林保怡與周家怡「雙怡」合體，大家可能會覺得未夠號召力，但再加上唐寧、伍詠薇、陸駿光、張慧儀、潘燦良等熟悉面孔？每一位演員都有深厚的戲劇功底，雖然就未如TVB的演員多產，但他們以往的作品都有一定水準，更不用說此劇雲集大量老戲骨還有秦沛、劉兆銘、黃文慧、艾威、郭峰，加上曾奪「香港舞台劇獎」最佳女主角的邵美君初次拍劇，這些資深又富有電影和舞台劇演出經驗的演員參演，對觀眾而言是極有吸引力的組合。

林保怡與周家怡再度合作。（《歎息橋》劇照 / ViuTV提供）

再說，今次《歎息橋》獲ViuTV和中國內地視頻網站優酷同時投資，製作費逾千萬港元，資金充裕好處多，一來道具、服裝上可以花更多心機，為觀眾帶來更好的視覺效果，二來又可以將必要的場景以實境，在比利時取景拍攝，有電影感之餘也讓大家睇得更投入，三來配樂、音樂也邀請到觸執毛結他手Mike Orange負責配樂，岑寧兒負責唱主題曲《困局》，此歌由陳詠謙創作。視覺、聽覺和演員卡士都拍得住甚至超越TVB劇集。

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劉兆銘與周家怡！勁吸引。（《歎息橋》劇照 / ViuTV提供）

最後一定要提及的，莫過於是劇集的故事敘述方式。率先在優酷播出時，已經得到大批網友大讚《嘆息橋》的故事結構，形容此劇是一部「泥沼劇」，即愈往下看，陷得愈深而不能自拔。《歎息橋》採取了不同以往的非直線式敘述方式，全數15集，每一集頭15分鐘都採用「上帝視角」，由年輕版角色主演，最接近現實，後45分鐘再用第一身視角敘事，圍繞幾位主角於成年後的故事發展，彼此關係拉扯長達20年，相當複雜，但情感從中散發，令劇迷變得濃郁。同一個故事，同一段經歷在六個人物的視角之下，都有完全不同的敘述和演繹，這種追劇體驗放在港劇世界相當罕見。

陳健朗飾年青版的李子勇以及楊偲泳飾年青版的何樂兒。（《歎息橋》劇照 / ViuTV提供）

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