歎息橋劇評｜豆瓣極好評揮低降魔的2.0？內地網民封2020最強劇集

近幾年來，港台劇給了大家很多的驚喜，先是《我們與惡的距離》讓大家直面了一把現實生活中暴力事件，如此近距離的視角之下，還是讓大家看到了很多不一樣的東西，接著《想見你》掃腦加懸疑，更是激起了一波討論熱度，最近香港又出新作，《歎息橋》，首播8.9分，隨著劇情的推薦，豆瓣評分一度登上9.0分，這部劇值得細細品味。

豆瓣8.9分的《歎息橋》一度登上9.0分。（截圖）

《降魔的2.0》8.8分緊隨其後。（截圖）

《歎息橋》講述的六對男男女女的生活，探討了愛情和友情中的各種心理，林保怡、衛詩雅以及周佳怡等等演員連袂出演，林保怡當年在TVB的時候，出演過很多經典的角色，這次看到林保怡很多人都感慨似乎現在整個人的風格都開始變文藝了。

雖然在情節上，整部劇的亮點並不是很多，講述的依然是普普通通的故事，普普通通的人在世俗生活中的坎坎坷坷，但是之所以能夠拿下9分的高分，很多人認為出彩之處在於影片的節奏、轉換以及色調等等，十分的到位，達到甚至高出了很多人的心理預期。

主演林保怡絕對是現在大家相當看好的。（《歎息橋》劇照）

+ 15 + 14 + 13

作為一個出色的演員，林保怡本身能夠演繹出林子勇身上的那股勁頭，作為這部劇的監製，林保怡確實在劇作的品質上沒有讓大家失望，通過互聯網這個平臺，大陸對於港台已經給不再是抱有仰望的態度，更多的雙方之間能夠產生出文化上的共鳴，這大概也是很多港臺藝人背上能夠取得不錯成績的一個重要方面。

劇集在內地雖然已經播完，但至今討論熱度還是相當的高，尤其是關於幾位主演以及整部劇的製作，主演林保怡絕對是現在大家相當看好的。另外幾位的表現也是非常不錯，這部劇也是今年港片中的最高分了，相信在未來還未有更多製作更加精良的劇作出現，大家對於這部劇的印象怎麼樣呢？

艾威出色的演技亦被內地網民大讚。（《歎息橋》劇照）

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