【歎息橋】陳奐仁開工先知中伏　全劇只得「兩句對白」呻搵笨

翹首以盼由林保怡（Bowie）首次擔任監製的愛情懸疑劇《歎息橋》逢星期一至五晚上9時30分於ViuTV 99台播出，由於劇集已率先於3月28日在內地視頻網站優酷上架，更獲內地網民譽為「港劇巔峰之作」，更在著名影視評論網站「豆瓣」獲得8.8分高分。《歎息橋》由劇本創作以至鏡頭運作，均採用創新手法，務求炮製出高質素劇集。劇集演出陣容鼎盛，由林保怡、周家怡、陳奐仁、衛詩雅及伍詠薇等實力派演員擔綱。

明晚（15日）播出的第5集，潘燦良隆重亮相，並劇中飾演伍詠薇的老公Ryan，多年來醉心科研，怎料二人年輕時奉子成婚，認定未能出國做科研是太太與兒子（岑珈其飾）的錯。潘燦良指自己遲入劇組，與林保怡、伍詠薇及陳奐仁等有相逢恨晚的感覺：「我同陳奐仁之前工作就認識，不過今次就少啲對手戲。休息時間我都問下Hanjin（陳奐仁）點健身，佢真係好Fit！」陳奐仁曾在訪問中透露是受林保怡之邀才決定出演《歎息橋》，誰知二人僅得一場對手戲，他不禁「埋怨」與林保怡、潘燦良的對手戲極少：「我成套劇同燦良就得兩句對白，所以都未有機會好好交流，同林保怡都係得兩句，不過句字仲短少少！」

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